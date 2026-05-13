لعدم ركن السّيّارات عشوائيًّا في شوارع بيروت… تحذير من القوى الامنية

أعلنت المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي أنه وحرصًا على السلامة العامّة، وبهدف تأمين حركة سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ والهيئات الصحية وسائر أجهزة الطوارئ، وتجنّب عرقلة حركة السير، تقوم عناصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المتوقفة بشكل عشوائي والتي تعيق حركة المرور على الطرقات، ونقلها احترازيًا بواسطة الرافعات إلى مواقف الحجز.وقد عملت مفارز السير في وحدة شرطة ، بتاريخي 11 و12-5-2026، على رفع 148 سيارة مخالفة، وفقًا للتالي:مفرزة الأولى:– / 14/ سيارة من شارع بلس.– /7/ سيارات من .مفرزة سير بيروت الثانية:/25/ سيارة من محلّة رأس النبع./52/ سيارة من محلّة ./20/ سيارة من محلّة البربير./30/ سيارات من شارع .وتتابع مفارز السير تنفيذ هذه الإجراءات في مختلف شوارع بيروت الإدارية.وعليه، يُطلب إلى المواطنين التقيد بما يلي:– عدم ركن المركبات بشكل مزدوج في أي شارع من شوارع بيروت، وكذلك عدم ركنها في الأماكن التالية: مداخل الأنفاق، المنعطفات، المستديرات والتقاطعات …– الالتزام بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المتواجدين على الطرقات، وباللافتات المرورية الموضوعة لهذه الغاية.إنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حركة السير، وضمان وصول فرق الطوارئ بسرعة وأمان عند الحاجة.