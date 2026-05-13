تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ

Lebanon 24
13-05-2026 | 05:46
A-
A+
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إل غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسية، تنشط الرياح لحدود ال80 كم/س بخاصة شمال البلاد ، وتتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب، ومن ثم يستقر إعتبارا من يوم السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع إنخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب الكثيف أحيانا على التلال ، كما تنشط الرياح تصل سرعتها الى 50 كم/س ومن ثم الى 65كم/س شمالا.

الخميس:  

غائم جزئيا إل غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسية، تنشط الرياح لحدود ال80 كم/س بخاصة شمال البلاد ، وتتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

الجمعة:  

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات.


السبت:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.



-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة ، في الداخل من 15 الى 28 درجة.



-الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية ناشطة إجمالا، سرعتها بين 15 و 50 كم/س وتصل الى 65 كم/س شمال البلاد.



-الانقشاع: جيد إلى متوسط بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %



-حال البحر: متوسط إرتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.



-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,38



-ساعة غروب الشمس: 19,32

مواضيع ذات صلة
الأمطار عائدة وإنخفاض ملحوظ في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من بعد ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأمطار الغزيرة والثلوج... هكذا سيُصبح الطقس في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدءاً من يوم غدّ... أمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدءًا من يوم غد.. الطقس سيتبدل وهكذا ستصبح درجات الحرارة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-05-13
Lebanon24
07:12 | 2026-05-13
Lebanon24
07:03 | 2026-05-13
Lebanon24
07:00 | 2026-05-13
Lebanon24
06:53 | 2026-05-13
Lebanon24
06:49 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24