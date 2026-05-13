الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إل غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسية، تنشط الرياح لحدود ال80 كم/س بخاصة شمال البلاد ، وتتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يتحول إلى ربيعي متقلب، ومن ثم يستقر إعتبارا من يوم السبت.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27، بين 15و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع إنخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب الكثيف أحيانا على التلال ، كما تنشط الرياح تصل سرعتها الى 50 كم/س ومن ثم الى 65كم/س شمالا.غائم جزئيا إل غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسية، تنشط الرياح لحدود ال80 كم/س بخاصة شمال البلاد ، وتتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية.غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات.غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة ، في الداخل من 15 الى 28 درجة.-الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية ناشطة إجمالا، سرعتها بين 15 و 50 كم/س وتصل الى 65 كم/س شمال البلاد.-الانقشاع: جيد إلى متوسط بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %-حال البحر: متوسط إرتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,38-ساعة غروب الشمس: 19,32