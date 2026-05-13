بلديات في زغرتا تعاونت لاعادة النظافة الى طريق رئيسي في مجدليا

انضمت بلدية - اهدن الى ورشة النظافة الكبيرة الممتدة من مفترق مؤسسة الرئيس رنيه في وصولاً الى محطة في البلدة، ومزجت مساعيها بمساعي بلديتي مجدليا وعلما.وازالت الحملة ما تراكم من كمية كبيرة مبعثرة من النفايات لا يستهان لا بالجهود المبذولة، لاعادة النظافة الى هذه المحلة، ولا بتكاليف الحملة التي تكبدتها البلديات الثلاث .ويلي خطوة التنظيف، زرع الورود وألازهار والشتول في الامكنة الخاصة بالغرس ، على أن يساهم الناس بتكريس النظافة في هذا المكان لبقاء المنظر جميلاً والجو صحياً، ولكي لا تهدر هذه التكاليف المالية، بسبب عشوائية الرمي وعدم انتظامه.