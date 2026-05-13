عن "وقف إطلاق النار" في لبنان.. هذا ما قاله تقرير جديد

13-05-2026 | 06:09
نشر موقع "الشرق" تقريراً جديداً تحدث فيه عن جولة المفاوضات المُرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية والتي ستنطلق يوم غدٍ الخميس.
ومن المقرر أن يشارك في هذه الجولة السفير السابق في واشنطن سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حماده وملحق عسكري عن الجانب اللبناني.

وطالب لبنان في لقائين سابقين مع إسرائيل في واشنطن بوقف إطلاق النار، ما أسفر عن هدنة تنتهي الجمعة، فيما التصعيد الميداني قائم وبقوة مع تزايد الاستهدافات الإسرائيلية وآخرها اليوم الأربعاء، حيث قصفت إسرائيل أكثر من مركبة على الطريق التي تربط بيروت بالجنوب.

وفي السياق، أكدت مصادر مقربة من القصر الجمهوري لـ"الشرق"، أن "وقف إطلاق النار بشكل نهائي هو المطلب الأول، وليس تمديد الهدنة فقط، ضمن 5 نقاط أساسية سيطرحها الجانب اللبناني خصوصاً وأن مهلة الثلاثة أسابيع للهدنة تنتهي منتصف ليل الخميس".

وأشارت المصادر لـ"الشرق"، إلى أن "هناك مساعٍ لخروج الجولة الأولى للمفاوضات المباشرة بنتيجة تنفيذ وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي بشكل نهائي بعد الموقف الأولي الذي كان يتحدث عن عدم الجلوس إلى المفاوضات قبل وقف نهائي للنار، ووقف جرف البلدات وتدمير القرى في جنوب لبنان".

ومنذ بداية الأسبوع، واستباقاً للجولة الأولى من المفاوضات صّعد الجيش الإسرائيلي ميدانياً، بإعلانه عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى  أطراف زوطر الشرقية في قضاء النبطية، كما أعلنت القوات الإسرائيلية عن عبور آليات عسكرية ثقيلة لنهر الليطاني، وذلك بالتزامن مع غارات على بلدات وقرى في الجنوب. (الشرق للأخبار)


