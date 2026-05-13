لبنان
دولة تضع "حزب الله" على "قوائم الإرهاب".. من هي؟
Lebanon 24
13-05-2026
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة
جمهورية
الدومينيكان رسمياً إدراج كل من "فيلق
القدس
"
الإيراني
و"
حزب الله
" ضمن قوائم الإرهاب الوطنية.
وبموجب هذا القرار، سيتم فرض قيود مشددة على أي أنشطة مرتبطة بهذين الكيانين، بما يشمل تجميد الأصول ومنع التحركات المالية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الإقليمي وتجفيف منابع دعم التنظيمات المصنفة إرهابيًا على المستوى العالمي.
من ناحيتها، أشادت الجماعات اليهودية والمسؤولون الإسرائيليون بهذا القرار، وفي السياق قالت اللجنة اليهودية الأميركية في بيان: "تهانينا للرئيس لويس أبينادر وجمهورية الدومينيكان لانضمامهما إلى جوقة متنامية من الدول في أمريكا اللاتينية وحول العالم تتخذ موقفاً ثابتاً ضد الشبكة الخبيثة لإيران".
وأضافت اللجنة: "في ضوء الخطر المستمر الذي يشكله النظام ووكلاؤه على نصف
الكرة
الغربي
وخارجه، نحث الدول الأخرى على البناء على هذا الزخم واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التهديدات وتفكيكها".
ورحب داني دانون، مندوب
إسرائيل
لدى
الأمم المتحدة
في
نيويورك
، بهذه الخطوة، معتبرًا أنها "قرار مهم يتماشى مع العشرات من الدول التي فعلت الشيء الصحيح بالفعل".
وأضاف: "يفهم العالم بشكل متزايد أن الإرهاب الذي تقوده
إيران
ليس فقط تهديدًا لإسرائيل، بل هو تهديد عالمي".
بدوره، قال
وزير الخارجية
الإسرائيلي
جدعون ساعر: "هذا القرار المهم يرسل رسالة واضحة ضد السياسات الإرهابية لإيران ووكلائها، ويظهر التزامًا بالأمن الإقليمي والعالمي، وهو تعزيز مهم آخر للجبهة الدولية ضد الإرهاب".
