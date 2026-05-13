بدر من دار الفتوى: شبه توافق بين الكتل السياسية على مضمون قانون العفو

استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى ،النائب نبيل بدر الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا بلقاء سماحته ووضعناه بصورة العديد من الملفات منها مشروع قانون العفو العام وملف الأمن الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم وتحدثنا في ملف في وكيفية إدارته لتخفيف وطأة هذا النزوح عنهم وعن البيئة المضيفة".أضاف:"وفي الوقت نفسه تطرقنا إلى قانون العفو العام الذي تجاوز البحث فيه الجلسات التسع واستغرق نقاشه حتى الآن ثلاثة أسابيع مع اللجان المشتركة، ونبشر اللبنانيين أننا وصلنا إلى شبه توافق بين الكتل السياسية على مضمون هذا القانون بتوجيهات مفتي الجمهورية".وتابع :"وكما وعدنا دولة ودولة الرئيس الياس ، فإننا سنلتقي بإذن الله بداية الأسبوع المقبل لإقرار مسودة هذا قانون العفو وربما تكون جلسة لجان مشتركة الثلثاء لإقراره فيصبح جاهزاً لإرساله إلى الهيئة العامة وتكون عندها لحظة تصالحية بين شريحة معينة من المجتمع اللبناني وبين كل اللبنانيين لطي صفحة من صفحات العدالة".