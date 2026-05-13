من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية

Advertisement

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، انذاراً عاجلاً الى الموجودين في البلدات والقرى التالية: كفرحتى، عربصاليم، .وقال أدرعي: "في ضوء قيام " " بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش على العمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".