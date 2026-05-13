تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي اطلع من سفير مصر على الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات المفاوضات الايرانية الاميركية

Lebanon 24
13-05-2026 | 07:03
A-
A+
الراعي اطلع من سفير مصر على الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات المفاوضات الايرانية الاميركية
الراعي اطلع من سفير مصر على الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات المفاوضات الايرانية الاميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير مصر علاء موسى الذي قال بعد اللقاء: "هو يوم سعيد بالنسبة لي، لأنني التقيت مرة رابعة وخامسة ومتكررة بغبطة البطريرك، وكان لقائي معه يحمل أكثر من مسار وأمر مهم، أولا، اردت أن  أؤكد له تقديرنا  واحترامنا وحرصنا على قامته وقيمته ومكانته، ورفضنا لأي نيل من هذه القامة، وأكدت له أنه ما يحدث في الحقيقة من تجاوز لن ينال منه بأي شكل من الأشكال، بل على العكس فهذه القامة والقيمة مقدرة منا جميعا".
Advertisement

اضاف: "وتحدثنا ايضا في الأوضاع في لبنان والمنطقة، وهذا الهم  يشغل غبطته  بشكل كبير، وتبادلنا بعض التقديرات حول الحاضر والمستقبل، واستمعت منه إلى أفكار إيجابية وثقة بأن المسار الذي تسير فيه الدولة اللبنانية هو مسار سليم يجب العمل عليه وتقويته وإفساح المجال لإنجاح كل ما هو في صالح إعادة سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها كما كان في السابق".

وتابع: "وعن الأوضاع في المنطقة، كانت فرصة لأن أطلع غبطته على آخر تطورات المفاوضات الإيرانية - الأميركية. وكما تعلمون فمصر وباكستان وأيضا تركيا لديهم أدوار في هذا الامر، ونسعى دائما إلى البحث عن الحلول والتهدئة، فوضعت غبطته في هذا الإطار، اضافة إلى التنسيق سويا مع المملكة العربية السعودية في هذا الأمر، ونحن جميعا نقدر أن الوصول إلى التهدئة في الإقليم سوف يكون لها بإذن الله انعكاسات إيجابية على لبنان".

وختم قائلا: "تحدثنا أيضا عن المسار الذي تأخذه الدولة اللبنانية الآن، وتمنينا أن يعود بأمور إيجابية عليها، ويمكن أن نتكلم تحديدا على أن هناك جولة مفاوضات تبدأ غدا، فطبعا غبطته يحمل كل التمنيات الإيجابية للخروج بنتائج إيجابية تساعد على تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل". 

رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل

ثم استقبل البطريرك الراعي رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة وأعضاء المجلس البلدي، في زيارة تضامن بعد الإساءات التي طالت البطريرك وبكركي.

وقدم غزالة للراعي صورة لسيدة زحلة، وقال بعد اللقاء: "من مدينة زحلة، عاصمة الكثلكة في لبنان، إلى رحاب بكركي، هذا الصرح الوطني والروحي الذي شكل عبر تاريخ لبنان صوت الضمير والحرية، جئنا اليوم لنعبر عن وقوف زحلة الكامل إلى جانب غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مستنكرين أي تعرض للمقام البطريركي ولدوره الوطني الجامع".

واكد ان "العلاقة بين زحلة وبكركي ليست علاقة ظرفية أو بروتوكولية، بل هي علاقة تاريخ وإيمان ورسالة. زحلة التي حملت عبر تاريخها هوية الكثلكة المشرقية، بقيت دائما على تواصل روحي ووطني عميق مع بكركي المرجعية التي حفظت هوية لبنان ودافعت عن حريته وكرامة أبنائه".

اضاف: "لقد كانت بكركي في أصعب المراحل، صوت الحق والسيادة والعيش المشترك، وكانت حاضرة كلما تعرض لبنان للخطر أو اهتزت ثوابته الوطنية، ومن جهتها، بقيت زحلة مدينة الانفتاح والإيمان والصمود، تحمل هذا الإرث نفسه وتتمسك بلبنان الرسالة لبنان التنوع والحرية"، معتبرا ان "التضامن مع بكركي هو تضامن مع فكرة لبنان التي نؤمن بها، ومع الدور التاريخي الذي لعبته الكنيسة في حماية الإنسان والحفاظ على الكرامة الوطنية".

وختم قائلا: "نتشرف بتجديد الدعوة لغبطته لزيارة زحلة، هذه المدينة المؤمنة التي تنتظر هذه الزيارة الأبوية بمحبة كبيرة، لما تمثله من معنى روحي ووطني لأهلها ولأبناء البقاع".

ومن الزوار الراعي على التوالي: رئيس بلدية جونية السابق انطوان افرام، نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور يرافقها منسق الشؤون الإنسانية شوقي امين الدين، ثم رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي.
مواضيع ذات صلة
بري تابع تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات خلال لقائه السفير الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 17:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع السفير الأميركيّ في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 17:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير بحث مع السفير الصيني في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 17:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع في اتصال نظيره السعودي على مجريات المفاوضات الإيرانية الأميركية في باكستان
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 17:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الإيرانية

اللبنانية

المستقبل

الإيراني

السعودية

الاميركي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:29 | 2026-05-13
Lebanon24
10:01 | 2026-05-13
Lebanon24
09:43 | 2026-05-13
Lebanon24
09:41 | 2026-05-13
Lebanon24
09:39 | 2026-05-13
Lebanon24
09:36 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24