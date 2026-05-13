الرئيس عون عرض الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للقاءات واشنطن غداً والجمعة

13-05-2026 | 07:12
الرئيس عون عرض الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للقاءات واشنطن غداً والجمعة
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية ودبلوماسية واقتصادية، ركّزت على الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للقاءات التي ستشهدها العاصمة الاميركية غداً وبعده، في اطار المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار.
النائب ابراهيم كنعان
وفي هذا السياق، اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، جولة افق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الاخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني- الاميركي- الإسرائيلي في واشنطن غدا الخميس.
تكتل الاعتدال الوطني
كما التقى الرئيس عون وفد تكتل "الاعتدال الوطني" الذي ضم النواب: محمد سليمان، احمد الخير، عبد العزيز الصمد، والنائب السابق هادي حبيش، وكان بحث في الوضع العام في البلاد في ظل التحديات التي تواجه المناطق اللبنانية واللبنانيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية، فيما ابدى اعضاء التكتل دعمهم للمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية لما فيه مصلحة لبنان وشعبه.
وبعد اللقاء، تحدث النائب سليمان فقال:
"التقينا اليوم كتكتل الاعتدال الوطني، فخامة الرئيس، وبحثنا معه في مجمل القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والإقليمية. وأكدنا لفخامته على دعم كل مسار يعزز بناء الدولة، ويحفظ المصلحة الوطنية العليا، ويصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
كما شددنا أمام فخامته على أن القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في حصر السلاح واستعادة قرار السلم والحرب وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي الوطنية، هي مطلب غالبية اللبنانيين، وأن تنفيذها يدخل في صلب تطبيق القانون وإحترام الدستور.
وفي مجال آخر، ناقشنا مع فخامته موضوع العفو العام، الذي أصبح حاجة وطنية مُلحّة لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع بداية هذا العهد الجديد، عنوانها رفع الظلم وتحقيق العدالة، فالأوطان لا تبنى الا على العدالة، ونحن نؤكد على المساعي التي قادها فخامة الرئيس مع الزملاء النواب في هذا الموضوع.
وشددنا أمام فخامته على تقديرنا ودعمنا للمؤسسة العسكرية العزيزة على قلوبنا، والتي تبقى المظلة التي يحتمي بها جميع اللبنانيين، والتي يفترض عدم زجها في حفلة مزايدات للإستثمار فى بازارات السياسة. كما طالبنا فخامته بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، لإنهاء العدوان الاسرائيلي بالطريقة التي تحفظ كرامة لبنان واللبنانيين."
سئل: هل اطلعتم من الرئيس عون على أجواء جلسة المحادثات التي ستجرى غدا في واشنطن؟
أجاب: فخامة الرئيس يتابع هذا الموضوع، ونؤكد وقوفنا الى جانب الحكومة والعهد، وكل ما يحفظ كرامة لبنان واراضيه والسلم الأهلي. نحن مع قرارات السلطة الدستورية الممثلة بفخامة الرئيس والحكومة.
النائب ناصر حيدر
نيابياً ايضاً، عرض الرئيس عون مع النائب ناصر حيدر الاوضاع العامة في البلاد، وحاجات المناطق وخاصة في الشمال.
وبعد اللقاء، قال النائب حيدر: "زيارتنا اليوم الى فخامة الرئيس هي تأكيد على خيار الدولة وعدم الانجرار الى اي فتنة داخلية. وبغض النظر عن الموقف من شكل المفاوضات، فإن معركة وقف اطلاق النار وبناء الدولة، توجب علينا الالتفاف حول الدولة والتعاطف مع كل الجهود اللبنانية للذهاب الى وقف اطلاق النار، تمهيداً لمعركة بناء دولة لبنان وفق ما جاء في خطاب القسم."
القائم بأعمال السفارة السورية 
دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان اياد الهزاع، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
السيد شارل عربيد
الرئيس عون  اطلع من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد، على انطلاق اعمال اللجان في المجلس، وعرض معه الواقع الاقتصادي وتحديات المؤسسات في المرحلة الراهنة، وضرورة العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تراجع مداخيل الاسر.
كما تناول البحث التحضير لمرحلة التعافي بعد تثبيت وقف اطلاق النار واستعادة عجلة الإنتاج، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحفيز التصدير واستقطاب الاستثمارات وإبراز الفرص الاستثمارية في لبنان في مرحلة التعافي.
اتصال هاتفي من كارلوس سليم 
على صعيد آخر  تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفيا من رجل الأعمال اللبناني كارلوس سليم عبر له خلاله عن تقدير  لبنان واللبنانيين لمبادرته الإنسانية وتضامنه المستمر مع وطنه الأم والشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة



الرئيس جوزاف عون أجرى مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي في واشنطن غداً الخميس
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
