سلام إستقبل القائم بأعمال السفارة العربية السورية ووفدا من إقليم الخروب

13-05-2026 | 07:33
سلام إستقبل القائم بأعمال السفارة العربية السورية ووفدا من إقليم الخروب
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام القائم بأعمال السفارة العربية السورية إياد الهزاع، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، وجرى البحث في الخطوات العملية لمتابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى دمشق، انطلاقاً من المصالح المشتركة بين البلدين.
كما استقبل سلام، وفداً من منطقة إقليم الخروب ضمّ النائب السابق محمد الحجار وقاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو ممثلاً مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو والمونسنيور جوزيف القزي ممثلا راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار وعدداً من رؤساء المجالس البلدية في اتحادي بلديات إقليم الخروب الشمالي والجنوبي، وهم: رئيس بلدية شحيم طارق شعبان، رئيس بلدية دلهون باسم سرحال، رئيس بلدية الزعرورية حسان أبو ضاهر ورئيس بلدية السعديات خالد الأسعد.


بعد اللقاء، قال الحجار: "عقد اليوم اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، لوضعه في صورة الواقع في إقليم الخروب نتيجة الحجم الكبير للنزوح إلى المنطقة، باعتباره الأقرب جغرافيا، وكذلك وطنيا وإنسانيا إلى الجنوب، الذي يشهد يوميا حجما كبيرا من الدمار الذي يطال القرى والبلدات الجنوبية.


وقد بلغت موجة النزوح المستمرة إلى الإقليم نحو 180 ألف نازح، وهو رقم يتجاوز بكثير عدد سكان المنطقة الأصليين، الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على المستويات الإنسانية والمعيشية والاجتماعية والأمنية."


وأضاف: "إن هذه التحديات سبق أن جرى بحثها خلال لقاءات مع وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، وكذلك خلال زيارة رئيس مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر، لأن الأعباء الملقاة على عاتق البلديات والمجتمعات المضيفة أصبحت كبيرة جداً، في ظل الحرص على تأمين الراحة للنازحين، بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على استقرار المجتمع المضيف وتعزيز قدرته على الصمود".


أضاف :"ومن هنا، وضعنا هذه الملفات بكل تفاصيلها أمام دولة الرئيس سلام، الذي وعد بمتابعتها والعمل عليها، لا سيما ما يتعلق بأوضاع البلديات وإمكاناتها المادية المحدودة في تحمّل الأعباء المتزايدة والاستجابة لمتطلبات النزوح، وأكد لنا أن هذا الأمر سيكون موضع متابعة خلال المرحلة المقبلة".
 
 
 
واستقبل سلام وفداً من هيئة الدفاع عن حقوق بيروت برئاسة المحامي صائب مطرجي، الذي قال بعد اللقاء: "إن بيروت لا تنسى من كان على قدر المسؤولية، ومن اختار الحكمة بدل الضجيج، والعمل بدل المزايدات".



واكد ان" أهل بيروت يدعمون ويساندون الرئيس سلام لأنهم لمسوا فيه صدق القيادة، ونظافة الكف، والإيمان الحقيقي بالدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الصعبة. وإن وجود رئيس الحكومة يمنح الناس الثقة، وأنه لا يزال هناك رجال دولة يعملون لمصلحة لبنان لا لمصالح ضيقة".



أضاف: "إن بيروت تعرف قيمة الاعتدال والصلابة، وتدرك أن الرئيس سلام يحمي مشروع الدولة والأمل. وإن هيئة الدفاع عن حقوق بيروت تؤكد دعمها لرئيس الحكومة، وتطالب باستكمال مسيرته لأن لبنان بحاجة إلى نهجه، ولأن بيروت تستحق".
