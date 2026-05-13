الجميّل استقبل بخاري في زيارة وداعية

استقبل رئيس النائب سامي الجميّل في بيت المركزي في الصيفي سفير لدى وليد بخاري في زيارة وداعية، جرى خلالها التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية – وأهمية الدور الذي لعبته في دعم لبنان وشعبه في مختلف المراحل.وجرى اللقاء بحضور النائب نديم الجميّل، النائب إلياس حنكش، النائب سليم الصايغ، النائب أديب عبد المسيح، عضو الوزير السابق الآن حكيم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.كما شكر الجميّل السفير بخاري على جهوده خلال فترة عمله في لبنان، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.