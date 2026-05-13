بلدية صيدا أطلقت حملة أمنية لقمع مخالفات الدراجات النارية وضبط فوضى السير

اعلنت بلدية صيدا في بيان اطلاق "حملة ستقوم بها شرطة البلدية بالتنسيق مع ، لقمع كافة مخالفات الدراجات النارية والتجاوزات المرورية ،في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وصون النظام العام في شوارع المدينة ومرافقها".وقالت:"ستركز الحملة بشكل أساسي على قيادة الدراجات النارية أو ركنها على الأرصفة المخصصة للمشاة، ومحيط "الملعب البلدي" المخصص للمشاة، ومنع الحركات الاستعراضية الخطرة والضوضاء الناتجة التي تسبب قلقاً للأهالي".واذ ذكرت" جميع أصحاب وسائقي الدراجات النارية، بضرورة الالتزام التام بقانون السير والأنظمة المرعية الإجراء"، اكدت أنها "لن تتهاون مع أي تجاوز يمس بسلامة المارة أو يسبب الإزعاج في الأحياء السكنية، وستقوم بالتعاون مع القوى الأمنية بتنظيم محاضر ضبط فورية بحق المخالفين، وحجز الدراجات النارية المخالفة قانوناً".ودعت بلدية " الأهل الكرام إلى التعاون مع القوى الأمنية والالتزام بالضوابط القانونية، لجعل شوارعنا أكثر أماناً وهدوءاً، وحمايةً للمصلحة العامة".