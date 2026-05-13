أمرٌ لم يحصل سابقاً.. ماذا شهدت مراكز النزوح

قالت مصادر مسؤولة متابعة لملف إنَّ أعداد مراكز الإيواء ازدادت بنسبة كبيرة بعد حركة النزوح الثانية التي بدأت منذ إعلان وقف إطلاق النار منتصف الشهر الماضي، مشيرة إلى أنَّ الكثير من النازحين الذين عادوا إلى الجنوب فور الهدنة، خسروا الشقق التي كانوا قد استأجروها في بداية الحرب، الأمر الذي اضطرهم للجوء إلى المدارس.وأوضحت المصادر أنَّه تم رصدُ قيام نازحين في مراكز عديدة بوضع خيم داخلها، لاسيما في الملاعب الخاصة بالمدارس، الأمر الذي يسمحُ بزيادة أعداد الوافدين إلى المراكز بمعزل عن الغرف المعتمدة للنازحين.وبحسب المصادر، فإنَّ خطوة "الخيم" داخل المراكز لم تكن قائمة سابقاً قبل الهدنة، الأمر الذي يزيد الأعداد من ناحية، ويضاعف الضغوط على مراكز النزوح من جهة أخرى.