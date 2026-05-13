لبنان

بحضور المطران عودة.. السيدة الاولى زارت مدرسة "الثلاثة الأقمار"

13-05-2026 | 08:09
استقبلت مدرسة "الثلاثة الأقمار" في بيروت، اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، بحضور متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده ، في "زيارة استثنائية تكرّس دور المدرسة كمنارة لـ "مدرسة المواطنية" والدمج التربوي".
استهلت الزيارة بالصلاة ثم النشيد الوطني فجولة ميدانية اطّلع خلالها الحضور على أعمال المتعلّمين ونتاجاتهم التي جسدت مهاراتهم الابتكارية، "عاكسةً سياسة المدرسة في تمكينهم وإشراكهم الفاعل في العملية التربوية".

اضاف البيان:" توقفت السيدة الأولى والحضور عند الرؤية التربوية للمدرسة، التي تزاوج ببراعة بين عراقة المدرسة الضاربة جذورها في التاريخ وأحدث المفاهيم التربوية المعاصرة، مؤكّدة في جوهر رسالتها أنها لا تبني جدرانًا، بل صروحًا بشرية، تبني إنسانًا مؤمنًا بالله، مخلصًا لوطنه، عاملًا بالقيم والمبادئ التي نشأ عليها، فاعلًا في مجتمعه، وقادرًا على إحداث تحوّلات جوهرية في كيانه وانتمائه الوطني".

 ورعت السيدة الأولى والمطران عوده غرس شجرة أرز في باحة المدرسة،" لتكون شاهدًا حيًّا على نمو القيم التي تزرعها مدرسة "الثلاثة الأقمار" في نفوس أجيالها".

وقد عاين الحضور" مؤشّرات المواطنية التي تتنفسها المدرسة، بدءًا من الديمقراطية التعلّمية المتمثلة في مجلس المتعلمين المنتخب، وصولاً إلى الشراكة في القرار مع أولياء الأمور والمجتمع المدني، وانتهاء ببرامج العمل التطوّعي التي تصهر شخصية المتعلم في بوتقة الانتماء الوطني الصادق".

خُتمت الجولة بالتأكيد أن مدرسة "الثلاثة الأقمار" ستبقى، بقيادة راعيها ومسؤوليها، نموذجًا حيًا لصهر عراقة التاريخ في المواطنية، وجسرًا للأجيال اللبنانية الواعدة التي لا تعرف المستحيل".
