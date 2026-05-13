تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف وجد "حزب الله" طريقة لتجاوز خطّ الدفاع الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
13-05-2026 | 09:00
A-
A+
كيف وجد حزب الله طريقة لتجاوز خطّ الدفاع الإسرائيليّ؟
كيف وجد حزب الله طريقة لتجاوز خطّ الدفاع الإسرائيليّ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "واينت" الإسرائيليّ، أنّ الجيش الإسرائيلي سيطر عملياتيا على الأرض في خط دفاع جديد لمواجهة الصواريخ المضادة للدروع، لكن "حزب الله" وجد طريقة لتجاوز هذا الخط بالمسيّرات.
Advertisement

وأضاف الموقع الإسرائيليّ، أنّه "بعد أكثر من شهر على إتمام الجيش الإسرائيلي السيطرة على خطّ الصواريخ المضادة للدروع في جنوب لبنان، لا تزال القوات الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية تُواجه تهديد الطائرات الانتحارية التي يطلقها "حزب الله"، والتي يصعب اعتراضها واكتشافها".

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، تسببت هذه الطائرات بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
 
ورغم عدم وجود أعداد كبيرة من مسلحي "حزب الله" في مناطق العمليات الإسرائيلية، إلا أن اشتباكات مباشرة تحدث بين الحين والآخر، كما حدث في عملية الليطاني حيث قُتل أكثر من 15 مسلحاً.

وفي ظل التهديد المتصاعد للطائرات الانتحارية، فحصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من 100 اقتراح تكنولوجي للتعامل معها، ويعمل الجيش الإسرائيليّ ووزارة الدفاع الإسرائيليّة على تطوير حلول تخفض مستوى التهديد في غضون أيام أو أسابيع.

ويُعد اكتشاف المسيّرات قبل الاصطدام من أكبر التحديات، لذلك سيتم توزيع "مجموعات اكتشاف" جديدة على القوات الإسرائيليّة في جنوب لبنان، بهدف منح المقاتلين ثوانٍ إضافية للاحتماء.

كما تم فحص تجربة الجيش الأوكراني باستخدام سياج من الأسلاك الشائكة الكهربائية الدوارة لتمزيق الألياف البصرية للمسيّرات وإسقاطها، إضافة إلى بنادق تطلق شبكات لالتقاط المسيّرات في الجوّ، وذخائر متشظية لزيادة نطاق إصابة الأهداف الصغيرة.
 
ومن المتوقع أن تصل هذه الحلول إلى ساحة القتال قريباً. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق عدة صواريخ نحو قواتنا جنوب خط الدفاع الأمامي دون وقوع إصابات
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مباني استخدمها حزب الله لأهداف عسكرية جنوب خط الدفاع الأمامي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحا بمهاجمة إسرائيل وسيدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدنة ستمدّد وملامح تسوية شاملة ومقترح فرنسي لتجاوز عقدة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستوطنات

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:29 | 2026-05-13
Lebanon24
12:26 | 2026-05-13
Lebanon24
12:09 | 2026-05-13
Lebanon24
12:00 | 2026-05-13
Lebanon24
11:59 | 2026-05-13
Lebanon24
11:56 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24