كيف وجد "حزب الله" طريقة لتجاوز خطّ الدفاع الإسرائيليّ؟

ذكر موقع "واينت" الإسرائيليّ، أنّ الجيش سيطر عملياتيا على الأرض في خط دفاع جديد لمواجهة الصواريخ المضادة للدروع، لكن " " وجد طريقة لتجاوز هذا الخط بالمسيّرات.وأضاف الموقع الإسرائيليّ، أنّه "بعد أكثر من شهر على إتمام الجيش الإسرائيلي السيطرة على خطّ الصواريخ المضادة للدروع في ، لا تزال القوات والمستوطنات الشمالية تُواجه تهديد الطائرات الانتحارية التي يطلقها "حزب الله"، والتي يصعب اعتراضها واكتشافها".ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، تسببت هذه الطائرات بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ورغم عدم وجود أعداد كبيرة من مسلحي "حزب الله" في مناطق العمليات الإسرائيلية، إلا أن اشتباكات مباشرة تحدث بين الحين والآخر، كما حدث في عملية حيث قُتل أكثر من 15 مسلحاً.وفي ظل التهديد المتصاعد للطائرات الانتحارية، فحصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من 100 اقتراح تكنولوجي للتعامل معها، ويعمل الجيش الإسرائيليّ ووزارة الدفاع الإسرائيليّة على تطوير حلول تخفض مستوى التهديد في غضون أيام أو أسابيع.ويُعد اكتشاف المسيّرات قبل الاصطدام من أكبر التحديات، لذلك سيتم توزيع "مجموعات اكتشاف" جديدة على القوات الإسرائيليّة في جنوب ، بهدف منح المقاتلين ثوانٍ إضافية للاحتماء.كما تم فحص تجربة الجيش الأوكراني باستخدام سياج من الأسلاك الشائكة الكهربائية الدوارة لتمزيق الألياف البصرية للمسيّرات وإسقاطها، إضافة إلى بنادق تطلق شبكات لالتقاط المسيّرات في الجوّ، وذخائر متشظية لزيادة نطاق إصابة الأهداف الصغيرة.