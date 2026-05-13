لبنان
عمليات نصب على "واتسآب" في لبنان.. "قوى الأمن" تكشف المتورطين
Lebanon 24
13-05-2026
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
"بتاريخ 20-4-2026، أُحيل إلى مفرزة
بيروت
القضائية في وحدة
الشرطة القضائية
، شكوى ضدّ شخص يدّعي أنّ اسمه (محمد مخلوف) وآخرين مجهولين، بجرم تأليف عصابة احتيال ونصب.
بالتحقيق مع المُدّعي، أفاد بأنه مدير أحد المشاريع التي تتضمّن شققًا سكنية ومكاتب وصالات مخصّصة للإيجار، وأنه قام بنشر إعلانات عن المشروع عبر عدد من
مواقع التواصل الاجتماعي
. وأضاف أنه بتاريخ 16-4-2026، تلقّى اتصالًا عبر تطبيق "
واتساب
" من رقم أجنبي، حيث عرّف المتصل عن نفسه باسم "محمد مخلوف"، مدّعيًا أنه قريب الرئيس السوري السابق، وأنه بصدد إنشاء شركة في
لبنان
، وقد لفت انتباهه الإعلان المنشور عبر منصة "X"، معربًا عن رغبته باستثمار مكاتب واستعداده لدفع بدلات إيجار لمدّة 9 سنوات، إضافة إلى نيّته شراء عقار.
وقد عرض عليه المُدّعي عقارًا مجاورًا لمشروعه بقيمة 35 مليون دولار أميركي، فاقترح المدعى عليه تسليم المبلغ في دبي أو تحويله إلى
بريطانيا
، قبل أن يتم الاتفاق على حضوره إلى لبنان لإتمام عملية الدفع.
بتاريخ 18-4-2026، وبعد كسب ثقة المُدّعي، طلب المدعى عليه منه استلام ساعتَي "Rolex" وأربعة أجهزة خلوية، مدّعيًا أنها هدايا لرجال أعمال سيلتقيهم في لبنان، ومؤكّدًا أنه دفع ثمنها مسبقًا. وقد تسلّم المُدّعي هذه الأغراض المزوّرة على دفعتَين في محلّة
فردان
، ودفع مبالغ نقدية وتحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 7,500 دولار أميركي، بناءً على طلب أشخاص عدة تواصلوا معه عبر تطبيق "واتساب" بأسماء شركات مختلفة. كما تبيّن أنّ عامل التوصيل كان يوهمه بوجوب دفع مبالغ إضافية بدل رسوم، قبل أن يفرّ الأخير إلى جهة مجهولة.
بتاريخ 19-4-2026، أبلغه المتصل بوصوله إلى لبنان، وأنه اضطر بسبب الحرب الجارية إلى الإقامة في منطقة
حريصا
، وطلب منه إرسال 17 بطاقة شحن خلوي لاستكمال أعماله في مجال البورصة عبر الإنترنت، على أن يتم اللقاء بتاريخ 20-4-2026 خلال غداء في أحد مطاعم
وسط بيروت
، حيث ادّعى أنه حجز مسبقًا. إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدّد وتوارى عن الأنظار، ليتبيّن أن المُدّعي وقع ضحية عملية احتيال محكمة نفّذتها عصابة منظّمة.
نتيجة المتابعة التي قامت بها المفرزة المذكورة أعلاه، تم كشف هويّة أفراد العصابة وهم كلّ من:
ط. ب. (مواليد عام 1981، لبناني)
خ. ك. (مواليد عام 2000، لبناني)
ع. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)
أ. م. (مواليد عام 2000، لبنانيّة)
ع. أ. ر. (مواليد عام 1984، فلسطيني – سوري)
بالتحقيق مع (ع. ح.)، أنكر علاقته بعملية الاحتيال، وأفاد بأنه أودع، بناءً على طلب (ط. ب.)، مبلغ 3,100 دولار أميركي لدى أحد أقاربه، في حين اعترفت (أ. م.) بأنها عملت مع (ط. ب.) في عمليات الاحتيال.
كما أقرّ (ع. أ. ر.) بأنه استلم مبلغ 3,400 دولار أميركي بناءً على طلب (ع. ك.).
أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق عدد من المتورّطين، فيما العمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".
