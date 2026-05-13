تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
باسيل: نستطيع أن نحمي لبنان ولا أحد يكسره
Lebanon 24
13-05-2026
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
، في "دقيقة مع
جبران
" بعنوان "
لبنان
الرسالة"، إنه "
عندما يتم تدمير كنيسة مار جرجس في يارون ويتم تحطيم تمثال المسيح وتمثال العذراء مريم وتتضرر كنائس في علما الشعب وسردا ودردغيا والنبطية ودبل، لا يكون هذا خطأ حرب من فرد ولا ضرراً جانبيا".
Advertisement
ورأى أنّ "هذا عمل مقصود ومبرمج من دولة أحادية الدين لا تعترف بالأديان الأخرى"، مشددا على أن "ضرب عدة كنائس وجوامع ليس فقط تعدٍّ على مراكز دينية بل هو اعتداء على معنى لبنان وفكرة التعدّد فيه".
وشدد على أن "الذي يحصل ليس ضد طائفة معيّنة، بل ضد لبنان بكل تنوّعه، وضد فكرة ان يبقى مساحة لقاء للأديان في هذا الشرق".
وأضاف: "عندما نرى وزراء في الحكومة الاسرائيلية يبررون "البصق" على
المسيحيين
في
فلسطين
، وعندما نرى الاعتداءات تطال راهبة في
القدس
ومنع المسيحيين من الاحتفال بكنيسة القيامة بالعيد الكبير، ندرك ان هذا التطرف يستهدف أرض لبنان فقط، بل يستهدف الكرامة الانسانية وإيمان الفرد والجماعة وفكرة ان نستطيع العيش سوية".
وتابع: "لذلك، الدفاع عن لبنان ليس فقط دفاعاً عن ارض وحدود، هو دفاع عن الإنسان كقيمة، وحريته، وعن ان يكون حرّا بمعتقده، وعن ان اللبناني يبقى متجذّرا بأرضه".
وشدد
باسيل
على "اننا نستطيع ان نحمي لبنان ولا احد يكسره"، لافتاً الى انه "يجب أن نكون واعين ووطنيين، ومربوطين بأجندة لبنان وليس بأجندات خارجية"، مشددا على انه "يمكنهم ان يستهدفوا الكنيسة والجامع ولكن لا يستطيعون ان ينالوا من فكرة لبنان، ونحن نستطيع ان نحمي الرسالة ويبقى لنا لبنان الـ 10452 كلم²".
مواضيع ذات صلة
ترامب: العاصفة قادمة ولا أحد يستطيع إيقاف ما هو قادم
Lebanon 24
ترامب: العاصفة قادمة ولا أحد يستطيع إيقاف ما هو قادم
13/05/2026 22:01:58
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: كيف يمكن لواشنطن التي لا تستطيع حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة أن تحميهم على أراضينا
Lebanon 24
قاليباف: كيف يمكن لواشنطن التي لا تستطيع حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة أن تحميهم على أراضينا
13/05/2026 22:01:58
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: عملياتنا موجهة ضد المعتدين الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين ولا يستطيعون توفير أي أمن
Lebanon 24
عراقجي: عملياتنا موجهة ضد المعتدين الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين ولا يستطيعون توفير أي أمن
13/05/2026 22:01:58
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في ذكرى 7 أيار: عودة الجنرال كسرت القمع وأعادت الحلم
Lebanon 24
باسيل في ذكرى 7 أيار: عودة الجنرال كسرت القمع وأعادت الحلم
13/05/2026 22:01:58
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
المسيحيين
النبطية
فلسطين
التيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين عقدت اجتماعها الأول
Lebanon 24
اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين عقدت اجتماعها الأول
14:41 | 2026-05-13
13/05/2026 02:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة إسرائيلية لمواجهة "مسيرات الحزب".. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
خطة إسرائيلية لمواجهة "مسيرات الحزب".. هذه تفاصيلها
14:39 | 2026-05-13
13/05/2026 02:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي بحث ونظيره الإيطالي الاتصالات للتوصل إلى "تثبيت وقف النار"
Lebanon 24
رجي بحث ونظيره الإيطالي الاتصالات للتوصل إلى "تثبيت وقف النار"
14:10 | 2026-05-13
13/05/2026 02:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الهولندي زار مشروع "مختبر المواطنة الفاعلة" في طرابلس
Lebanon 24
السفير الهولندي زار مشروع "مختبر المواطنة الفاعلة" في طرابلس
14:06 | 2026-05-13
13/05/2026 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تقديم لبنان شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن؟ الخارجية توضح!
Lebanon 24
ما حقيقة تقديم لبنان شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن؟ الخارجية توضح!
13:59 | 2026-05-13
13/05/2026 01:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
04:30 | 2026-05-13
13/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
02:53 | 2026-05-13
13/05/2026 02:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
Lebanon 24
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
16:00 | 2026-05-12
12/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
11:46 | 2026-05-13
13/05/2026 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:41 | 2026-05-13
اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين عقدت اجتماعها الأول
14:39 | 2026-05-13
خطة إسرائيلية لمواجهة "مسيرات الحزب".. هذه تفاصيلها
14:10 | 2026-05-13
رجي بحث ونظيره الإيطالي الاتصالات للتوصل إلى "تثبيت وقف النار"
14:06 | 2026-05-13
السفير الهولندي زار مشروع "مختبر المواطنة الفاعلة" في طرابلس
13:59 | 2026-05-13
ما حقيقة تقديم لبنان شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن؟ الخارجية توضح!
13:53 | 2026-05-13
إسرائيل تريدها.. ماذا تعني زوطر بالنسبة لـ"حزب الله"؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 22:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24