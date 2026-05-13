رسامني: النقل المشترك ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

Advertisement

وأكد رسامني أن "النقل المشترك يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى خطط الوزارة لتوسعة شبكة النقل العام وتحديثها عبر "إضافة حافلات وخطوط جديدة، إلى جانب إدخال حافلات كهربائية بين وجبيل واعتماد تقنيات حديثة لتعزيز السلامة والرقابة التشغيلية".وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها "التعديات على أملاك سكك الحديد، وظاهرة لوحات السيارات المزوّرة، والاعتداءات التي تطال حافلات النقل المشترك"، مؤكدا "أهمية تطوير قطاع النقل والطيران المدني وإحياء مشاريع سكك الحديد والنقل المستدام".، شدد رئيس الجامعة الدكتور جلال حلواني على أهمية دور الجامعات في "مواكبة الوطنية وخلق مساحة للحوار البنّاء بين الشباب والمسؤولين"، مؤكدا أن "الجامعة الكندية لا يقتصر دورها على التعليم وتخريج الأجيال، بل تسعى أيضا إلى دعم المشاريع الإنمائية التي تساهم في تطوير المنطقة وخدمة المصلحة العامة".وفي ختام اللقاء، قدم مؤسس الجامعة الدكتور روني أبي نخله درعا تكريمية لرسامني تقديرا لجهوده في "متابعة ملفات الأشغال العامة والنقل وتعزيز مسيرة التنمية في لبنان".