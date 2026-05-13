لبنان

رسامني: النقل المشترك ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

13-05-2026 | 12:41
استضافت الجامعة اللبنانية الكندية (LCU) وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في لقاء حواري بعنوان "قطاع النقل والمواصلات في لبنان: بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل"، بحضور وفد بلدي تقدمه رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح إلياس البعين وشخصيات أكاديمية وإدارية وإعلامية وطلابية، وجرى التشاور حول عدد من مشاريع الطرقات والبنى التحتية في منطقة كسروان الفتوح، في إطار السعي إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة.
وأكد رسامني أن "النقل المشترك يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى خطط الوزارة لتوسعة شبكة النقل العام وتحديثها عبر "إضافة حافلات وخطوط جديدة، إلى جانب إدخال حافلات كهربائية بين بيروت وجبيل واعتماد تقنيات حديثة لتعزيز السلامة والرقابة التشغيلية".

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها "التعديات على أملاك سكك الحديد، وظاهرة لوحات السيارات المزوّرة، والاعتداءات التي تطال حافلات النقل المشترك"، مؤكدا "أهمية تطوير قطاع النقل والطيران المدني وإحياء مشاريع سكك الحديد والنقل المستدام".


من جهته، شدد رئيس الجامعة الدكتور جلال حلواني على أهمية دور الجامعات في "مواكبة القضايا الوطنية وخلق مساحة للحوار البنّاء بين الشباب والمسؤولين"، مؤكدا أن "الجامعة اللبنانية الكندية لا يقتصر دورها على التعليم وتخريج الأجيال، بل تسعى أيضا إلى دعم المشاريع الإنمائية التي تساهم في تطوير المنطقة وخدمة المصلحة العامة".


وفي ختام اللقاء، قدم مؤسس الجامعة الدكتور روني أبي نخله درعا تكريمية لرسامني تقديرا لجهوده في "متابعة ملفات الأشغال العامة والنقل وتعزيز مسيرة التنمية في لبنان".
