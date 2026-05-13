الجيش تسلم هبة من الـ"UNDP" لتعزيز قدرته على نزع الألغام

الجيش تسلم هبة من الـUNDP لتعزيز قدرته على نزع الألغام
تسلم الجيش هبة مقدمة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في احتفال أقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما، وذلك لتعزيز قدرة الجيش على نزع الألغام لأهداف إنسانية.
وحضر الحفل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بلارتا أليكو، ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حيدر سكينه، إضافة إلى عدد من الضباط.

خلال الحفل، تحدثت دو وال عن "فخرها بشراكة الاتحاد الأوروبي مع لبنان في عمليات نزع الألغام لأهداف إنسانية منذ سنوات"، مؤكدة "استمرار دعم الجيش في هذا المجال من خلال توطيد التعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وفوج الهندسة".


بدورها، ألقت أليكو كلمة رأت فيها أن "هذه الهبة تساهم في تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة لخطر الذخائر غير المنفجرة بشكل آمن وفعال، وحماية المدنيين، ودعم جهود الاستقرار".

وفي الختام الحفل، سلّم نائب رئيس الأركان للعمليات كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى دو وال، مثمنا "دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم الجيش خلال هذه المرحلة الاستثنائية".
الجيش يتسلم 39 ناقلة جند VAB هبة من السلطات الفرنسية
منسى يوقع اتفاقية دعم للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام مع UNDP
ترامب: سفن زرع الألغام الإيرانية الـ 28 كلها تقبع في قعر البحر
ميناسيان تسلم من وفد "الوطني الحر" مقترحه لحماية لبنان: لبث روح الوحدة
