الجيش تسلم هبة من الـUNDP لتعزيز قدرته على نزع الألغام

Advertisement

وحضر الحفل سفيرة الاتحاد ساندرا دو وال، وممثلة برنامج الإنمائي UNDP بلارتا أليكو، العماد رودولف هيكل نائب للعمليات العميد الركن سكينه، إضافة إلى عدد من الضباط.خلال الحفل، تحدثت دو وال عن "فخرها بشراكة الاتحاد الأوروبي مع في عمليات نزع الألغام لأهداف إنسانية منذ سنوات"، مؤكدة "استمرار دعم الجيش في هذا المجال من خلال توطيد التعاون مع للأعمال المتعلقة بالألغام وفوج الهندسة".بدورها، ألقت أليكو كلمة رأت فيها أن "هذه الهبة تساهم في تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة لخطر الذخائر غير المنفجرة بشكل آمن وفعال، وحماية المدنيين، ودعم جهود الاستقرار".وفي الختام الحفل، سلّم الأركان للعمليات كتاب شكر باسم إلى دو وال، مثمنا "دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم الجيش خلال هذه المرحلة الاستثنائية".