الدومينيكان تصنّف "حزب الله" والحرس الثوري منظمتين "إرهابيتين"

Advertisement

وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار البلاد بمكافحة الإرهاب العالمي، واتفاقية البلدان الأميركية لمكافحة الإرهاب، وقرارات الدولي.وأكدت حكومة الدومينيكان استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون مع ودول أخرى في المنطقة، دعماً للأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.ورحّب جدعون ساعر بالقرار، معتبراً أنه يوجّه رسالة واضحة ضد "السياسات الإرهابية لإيران ووكلائها"، ويعكس التزاماً بالأمنين الإقليمي والدولي.كما وصف السفير الإسرائيلي لدى داني دانون القرار بأنه مهم، قائلاً إن العالم يدرك أكثر أن "الإرهاب الذي تقوده " يشكل تهديداً عالمياً.وفي سياق متصل، التقى رئيس الدومينيكان لويس أبينادر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث بحثا التعاون في مجالات الزراعة والري وتنمية الأعمال، إضافة إلى منتدى أميركا اللاتينية المقبل لمكافحة معاداة السامية.