الدومينيكان تصنّف "حزب الله" والحرس الثوري منظمتين "إرهابيتين"

13-05-2026 | 12:47
أعلنت وزارة خارجية جمهورية الدومينيكان، الثلاثاء، تصنيف "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني منظمتين إرهابيتين.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار التزام البلاد بمكافحة الإرهاب العالمي، واتفاقية البلدان الأميركية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت حكومة الدومينيكان استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، دعماً للأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار، معتبراً أنه يوجّه رسالة واضحة ضد "السياسات الإرهابية لإيران ووكلائها"، ويعكس التزاماً بالأمنين الإقليمي والدولي.

كما وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون القرار بأنه مهم، قائلاً إن العالم يدرك أكثر أن "الإرهاب الذي تقوده إيران" يشكل تهديداً عالمياً.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الدومينيكان لويس أبينادر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث بحثا التعاون في مجالات الزراعة والري وتنمية الأعمال، إضافة إلى منتدى أميركا اللاتينية المقبل لمكافحة معاداة السامية.
