لبنان

ضبط أجبان "مهربة" في مناطق لبنانية.. "الزراعة" توضح التفاصيل

ضبط أجبان مهربة في مناطق لبنانية.. الزراعة توضح التفاصيل
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، انه "في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التهريب وتعزيز حماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، نفّذ مكتب مكافحة الجرائم الماليّة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، سلسلة مداهمات أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات المهرّبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي التفاصيل، دهمت الفرق المختصة عدداً من المستودعات في منطقة الشويفاتالعمروسية، حيث تم ضبط كميات من جبنة العكاوي التشيكية المصنّعة من حليب البودرة، وليس من الحليب الطازج، والتي أُدخلت إلى الأسواق اللبنانية بطرق غير شرعية، وقد جرى ختم أحد المستودعات بالشمع الأحمر بعد العثور على البضاعة المهرّبة داخله.


كذلك، تمّ في مستودع ثانٍ في منطقة حي السلم، ضبط نحو 200 تنكة من العكاوي التشيكي المهرّب، حيث وُضع المستودع والبضاعة تحت الحراسة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف الجهات المختصة.
 

وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق مع الأشخاص المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.


وتأتي هذه العمليات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية، لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة، لا سيما في قطاع الألبان والأجبان، بما يساهم في دعم المزارعين ومربّي الأبقار والصناعات الغذائية اللبنانية، والحفاظ على سلامة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان".
