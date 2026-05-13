ضبط أجبان "مهربة" في مناطق لبنانية.. "الزراعة" توضح التفاصيل

أعلنت في بيان، انه "في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التهريب وتعزيز حماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، نفّذ الجرائم الماليّة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، سلسلة مداهمات أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات المهرّبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي التفاصيل، دهمت الفرق المختصة عدداً من المستودعات في – ، حيث تم ضبط كميات من جبنة العكاوي التشيكية المصنّعة من حليب البودرة، وليس من الحليب الطازج، والتي أُدخلت إلى الأسواق بطرق غير شرعية، وقد جرى ختم أحد المستودعات بالشمع الأحمر بعد العثور على البضاعة المهرّبة داخله.





كذلك، تمّ في مستودع ثانٍ في منطقة حي السلم، ضبط نحو 200 تنكة من العكاوي التشيكي المهرّب، حيث وُضع المستودع والبضاعة تحت الحراسة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف الجهات المختصة.





وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق مع الأشخاص المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.