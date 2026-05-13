رابطة موظفي الإدارة العامة: الحقوق لا تمنح بل تنتزع بالنضال ووحدة الصف

13-05-2026 | 12:59
رابطة موظفي الإدارة العامة: الحقوق لا تمنح بل تنتزع بالنضال ووحدة الصف
أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أن "موظف الإدارة العامة لن يكون بعد اليوم الحلقة الأضعف، وأن صوت الحق لا يقمع، وأن الحقوق لا تمنح، بل تنتزع بالنضال ووحدة الصف والثبات"، شاكرة "جميع الزميلات والزملاء الذين لبوا نداء الكرامة والحق، وشاركوا اليوم بكثافة وحضور مشرف في التحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية".
وقالت: "أثبتم اليوم أن إرادة الموظفين أقوى من كل محاولات التهميش والإهمال، وأن الرابطة كانت وستبقى صوتكم الحر والمدافع الأول عن حقوقكم وكرامتكم ومستقبلكم".

وشكرت لـ"وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مشاركتها ووقوفها إلى جانب الموظفين في ساحة النضال، ودعمها الواضح لمطالبهم المحقة والعادلة".

كما حيت "القوى الأمنية على مواكبتها الحضارية وحفاظها على حسن سير التحرك، وكل وسائل الإعلام التي نقلت صوت الموظفين ووجعهم ومعاناتهم بكل أمانة ومسؤولية".

ودعت جميع الزميلات والزملاء إلى "الانتساب لرابطة موظفي الإدارة العامة"، وقالت: "الرابطة بكم تكبر، وبوحدتكم تقوى، وأي معركة مطلبية لا يمكن أن تنتصر، إلا بتكاتف الموظفين والتفافهم حول قضيتهم الواحدة".

وختمت: "معا أقوى، معا نحقق حقوقنا، ومعا مستمرون حتى تحقيق العدالة والكرامة لكل موظف في الإدارة العامة".
