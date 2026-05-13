جريمة مروّعة.. شتمه فقام بكسر زجاجة وطعنه في مختلف أنحاء جسمه!

بتاريخ 10-5-2026، دخل إلى المدعو: ي. ي. (مواليد عام 1996، لبناني)، على إثر تعرّضه لطعنات في مختلف أنحاء جسمه، نتيجة إشكال حصل بينه وبين المدعو: هـ. ف. (مواليد عام ١٩٨٧، الجنسيّة)، في محلّة عمشيت حيث كادت الطعنات أن تودي بحياته.على الفور، باشرت فصيلة في وحدة إجراءاتها الميدانية والاستقصائية، وبنتيجة التحريات تمكّنت من تحديد مكان إقامة الفاعل في محلّة عمشيت.بناءً عليه، انتقلت دورية من الفصيلة المذكورة، بمؤازرة دورية من فصيلة طوارئ ، إلى المكان المحدّد، حيث جرى توقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بكسر زجاجة كانت بحوزة (ي. ي.) وطعنه بها، وذلك على خلفية شتم الأخير له، كما تبيّن انه من أصحاب السوابق.أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.