لبنان

مخطط إسرائيليّ لمواجهة "مسيرات الحزب".. هذه تفاصيله

Lebanon 24
13-05-2026 | 14:39
مخطط إسرائيليّ لمواجهة مسيرات الحزب.. هذه تفاصيله
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، في ضوء تصاعد استخدام "حزب الله" للطائرات المسيّرة المتفجرة ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنه "تقرر تخصيص ميزانية فورية قدرها ملياري شيكل لتجهيز وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة"، مشيرة إلى أنّ "الهدف الرئيسي هو إنشاء درع واقٍ قريب من المقاتلين، من شأنه الحد من خطر الطائرات المسيّرة الذي غيّر وجه الحملة خلال الشهر الماضي".

وأوضحت القناة أنه "يجري تنفيذ هذه الخطوة ميدانياً على الفور، بالتزامن مع طلب خمسة ملايين رصاصة من طراز ستاغن".


وبحسب القناة، تهدف الحلول التقنية التي تم وضعها إلى معالجة نقطتي ضعف رئيسيتين تم تحديدهما ميدانياً. فبالإضافة إلى نشر رادارات ثابتة على طول الحدود لحماية المستوطنات، سيقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ نظامين مصممين لحماية خط الهجوم بشكل مباشر.


كذلك، سيتم اعتماد نظام حماية القوات المتنقلة، وهذا نظام يعمل وفق مبدأ مشابه لـ "حاجز الرياح"، وهو مصمم لاعتراض الطائرات من دون طيار والطائرات المتفجرة من دون طيار، مما يوفر طبقة حماية فعالة تقوم بتحديد وتدمير التهديد قبل أن يصيب الهدف.


أيضاً، سيجري استخدام رادارات متنقلة لقوات المشاة، إذ سيتم تزويد المقاتلين في الميدان برادارات متنقلة صغيرة ومتطورة تعمل أثناء العمليات. 


أيضاً، ستقوم هذه الأنظمة بتنبيه المقاتلين إلى الخطر الوشيك في الوقت الفعلي، مما يسمح لهم بتنفيذ عمليات دفاعية أو الاحتماء بسرعة.


وتقول الصحيفة إنَّ "تخصيص ملياري شيكل يشير إلى إدراك على المستويين السياسي والعسكري أن تهديد الطائرات المسيرة يتطلب استجابة تكنولوجية متخصصة لا تعتمد فقط على "القبة الحديدية". 

ويُعد نشر الرادارات المتنقلة وأنظمة الدفاع النشطة محاولة لاستعادة الأمن للمقاتلين في الميدان المفتوح وتحييد ميزة عنصر المفاجأة التي يتمتع بها "حزب الله"، بحسب القناة الـ"14".
