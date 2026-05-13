لبنان
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-05-2026
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "واللا" الإسرائيليّ تقريراً جديداً ادَّعى فيه وجود "خطة لدى
حزب الله
بهدف احتلال
بيروت
".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
زعمَ أنَّ "حزب الله وضع خطة للسيطرة على العاصمة بيروت وطرد الجهات التي لا تدين له بالولاء وفي الوقت نفسه تدعم التقارب مع الغرب والتطبيع مع
إسرائيل
، وذلك وسط تزايد الانقسامات الداخلية في
لبنان
".
وأوضح التقرير أنَّ "الضغط يتزايد على
الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
الذي اضطرَّ إلى تقسيم قواته بين بيروت وجنوب لبنان والبقاع، وذلك بعد تقييمٍ يُرجّح سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة من البلاد".
وينقل التقرير عن مصادر في المؤسسة الدفاعية
الإسرائيلية
قولها إنَّ "حزب الله مُقتنعٌ بأنَّ إسرائيل تُخطط لتقسيم لبنان، وهو ما سيُؤدي، في رأي حزب الله، إلى خسارة
الدولة اللبنانية
مناطق واسعة".
إلى ذلك، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه كلما زادت هجمات الجيش
الإسرائيلي
، ازداد الضغط على الأمين العام لحزب الله. في الوقت نفسه، تقولُ مصادر أمنية إنَّ "الإيرانيين قلّصوا بشكل كبير تحويلات الأموال إلى لبنان".
وتابع: "بالنظر إلى الضربات الموجعة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للأفراد والأصول الاقتصادية لحزب الله، بما في ذلك البنوك ومكاتب الصرافة ومحطات الوقود والجمعيات وغيرها، يمر حزب الله بواحدة من أصعب فتراته الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، يواجه الحزب صعوبة في إعالة مئات الآلاف من الشيعة اللبنانيين الذين فروا من عشرات القرى الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، والذين هجروا منازلهم خوفاً من اتساع رقعة القتال".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
