لبنان

الجميل: عون يحاول تصحيح خطأ "حزب الله" وتأمين انسحاب إسرائيل من لبنان

13-05-2026 | 15:57
الجميل: عون يحاول تصحيح خطأ حزب الله وتأمين انسحاب إسرائيل من لبنان
قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل إنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون يحاول تصحيح خطأ حزب الله وتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم لكن الحزب مصرّ على استكمال منطق وضع اليد وتنفيذ الأجندة الإيرانية".
وفي مداخلة عبر "الجزيرة - مباشر"، اليوم الأربعاء، قال الجميل: "أنا أوافق بالكامل أن ردة الفعل الإسرائيلية مدمّرة ورأينا ذلك في غزة، وقلنا إن علينا تجنب رؤية المشهد في لبنان ولكن حزب الله حركش بوكر دبابير".

وأوضح رئيس "الكتائب" أن "الحزب بدأ هذه الحرب ولم يتصوّر ردة فعل إسرائيل المدمّرة ونسي أنه يتعاطى مع جيش لا علاقة له بالقانون الدولي"، وأضاف: "نحن اليوم نرى ردة الفعل وكان يجب ألا ندخل في منازلة مع هذا الخصم ونحن ندفع جميعنا ثمن مغامرة حزب الله".


وتابع: "عندما تكون أرضك محرّرة وتتسبب باحتلالها فأنت خسرت ولم تنتصر بشيء.. الحزب تسبّب باحتلال اسرائيل لجزء من الأرض اللبنانية بعد حرب إسناد غزة فيما كانت منذ 2000 محرّرة بالكامل".


وتابع: "في 2006 كان لبنان محرّراً ولم يكن هناك احتلال إسرائيلي فقام الحزب بخطف جنود اسرئيليين وخرج الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وقال لو كنت أعلم، وفي 2023 كان لبنان محرراً وقرّر الحزب أن يفتح الحرب لإسناد غزة وتسبّب بما تسبب به واليوم في 2026 نستمر بهذا النهج المدمّر الذي يكلّفنا غالياً جداً جداً جداً".


وأكد الجميل أنَّ "الطريق الأسرع لتأمين انسحاب اسرائيل ووقف اعتداءاتها على لبنان هو أن تستعيد الدولة سيادتها وتمنع أيًا كان من حمل السلاح"، وقال: "لقد جرّبنا مغامرات حزب الله والقتال والمقاومة ورأينا نتيجتها، ففي نظرنا فشلت هذه الطريقة والحماية تكون عبر أصدقاء لبنان كما تفعل قطر ومصر وكل الدول العربية التي لا يعتدي أحد عليها ولا تعتدي على أحد، ونريد للبنان ما تحصل عليه الدول العربية كلها لا أكثر ولا أقل".



