تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير من "اليونيسيف": إسرائيل قتلت 59 طفلاً في لبنان خلال الأسبوع الماضي

Lebanon 24
13-05-2026 | 16:45
A-
A+
تقرير من اليونيسيف: إسرائيل قتلت 59 طفلاً في لبنان خلال الأسبوع الماضي
تقرير من اليونيسيف: إسرائيل قتلت 59 طفلاً في لبنان خلال الأسبوع الماضي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت منظمة "اليونيسيف"، مساء الأربعاء، "مقتل وإصابة 59 طفلاً على الأقل في لبنان خلال الأسبوع الماضي على رغم وقف إطلاق النار".
Advertisement
 
 
 
ويقول التقرير إن "الأطفال في لبنان ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار العنف والنزوح والتعرض لأحداث صادمة"، وأضاف: "ففي الأيام السبعة الماضية فقط، وعلى رغم اتفاق وقف إطلاق النار في 17 نيسان 2026، أفادت التقارير بمقتل أو إصابة 59 طفلاً على الأقل. من بين هؤلاء طفلان من عائلة واحدة قُتلا صباح اليوم مع والدتهما في غارة استهدفت سيارتهما. تُشكّل هذه الأرقام تذكيراً صارخاً بالانتهاكات الجسيمة والمخاطر المستمرة التي ما زال يواجهها الأطفال".



وتابع: "بلغ إجمالي عدد القتلى 23 طفلاً على الأقل، وعدد المصابين 93، منذ وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة العامة، ليصل العدد الإجمالي إلى 200 طفل قتل و806 مصابين منذ 2 مارس، أي ما يعادل نحو 14 طفلاً قتيلاً أو مصاباً يومياً".



وبحسب وزارة الصحة العامة، قُتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وأُصيب 93 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ 2 آذار إلى مقتل 200 طفل وإصابة 806، أي ما يعادل مقتل أو إصابة نحو 14 طفلاً يومياً.



وأكمل بيان اليونيسف: "يُقتل الأطفال ويُصابون في الوقت الذي كان من المفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم، ويلعبوا مع أصدقائهم، ويتعافوا من شهور من الخوف والاضطراب،" قال إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "قبل شهر تقريبًا، تم التوصل إلى اتفاق لإسكات الأسلحة ووقف العنف، لكن الواقع يُثبت عكس ذلك تمامًا. فالهجمات المستمرة تقتل وتُصيب الأطفال، وتُفاقم معاناتهم من الصدمات، وتُخلّف آثارًا مدمرة قد تستمر مدى الحياة".



وأضاف: "إلى جانب الأثر المباشر للقنابل والغارات الجوية، يُقدَّر أن نحو 770 ألف طفل يعانون من ضغوط نفسية متفاقمة نتيجة التعرّض المتكرر للعنف والفقدان والنزوح. ويُبلغ الأطفال ومقدمو الرعاية عن أعراض مرتبطة بالصدمات النفسية والحزن، بما في ذلك الخوف والقلق الشديدان، والكوابيس، والأرق، والشعور باليأس. ومن دون توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن بيئات آمنة ومستقرة، يواجه هؤلاء الأطفال خطراً حقيقياً يتمثل في تطور مشكلات نفسية مزمنة قد تستمر مدى الحياة".



وكانت الأدلة المستقاة من التقييم السريع المُركّز على الأطفال الذي أجرته اليونيسف عام 2025 قد أشارت بالفعل إلى تدهور حاد في الصحة النفسية للأطفال عقب التصعيد العسكري في عام 2024، حيث أفاد 72 في المائة من مقدمي الرعاية بأن أطفالهم يعانون من القلق والتوتر، فيما قال 62 في المائة إن أطفالهم يعانون من الاكتئاب أو الحزن. ومنذ ذلك الحين، فاقم استمرار العنف وانعدام الاستقرار هذه الآثار، تاركاً الأطفال من دون الوقت أو الأمان أو الدعم اللازم للتعافي.



وأشار البيان إلى أن "تأثير التعرض المتكرر للنزاع على الصحة النفسية للأطفال قد يكون عميقًا وطويل الأمد،" على ما قال بيجبيدير.



وأضاف: "لقد عانى الأطفال في لبنان من موجات من العنف والنزوح وعدم اليقين، وغالبًا ما لم يكن لديهم متسع من الوقت للتعافي. وبدون دعم عاجل، قد تبقى الآثار النفسية لهذه الأزمة المتفاقمة ملازمة لهم لسنوات، مما يؤثر ليس فقط على صحتهم النفسية، بل على مستقبلهم ومستقبل البلاد".



وأكد البيان: "إنّ الاستثمار العاجل في خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي أمراً بالغ الأهمية لمساعدة الأطفال على التعافي من الآثار النفسية للنزاع والحد من الأضرار طويلة الأمد. وتعمل اليونيسف على توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك من خلال المساحات الآمنة والبرامج المجتمعية. إلا أن الاحتياجات لا تزال تتجاوز الموارد المتاحة في شكل كبير".



ودعت اليونيسف كل الأفرقاء إلى حماية الأطفال، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.


إشارة إلى أن اليونيسف، تعمل على تعزيز حقوق ورفاهيّة كلّ طفلٍ من خلال أيّ عمل تقوم به. وبالتّعاون مع شركائها في 190 دولة ومنطقة تقوم بترجمة التزامها هذا إلى واقع عملي، باذلة جهداً خاصّاً للوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة واستقصاءً، من أجل صالح كلّ الأطفال، وفي كلّ مكان.

مواضيع ذات صلة
"هآرتس": إسرائيل قتلت 15 شخصاً في لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فورد" تغادر البحر الأحمر لإصلاحها بعد حريق الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانات ملاحية: ارتفاع معدل عبور السفن غير المرتبطة بإيران من مضيق هرمز الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الشرق الأوسط

شمال أفريقيا

وزارة الصحة

صباح اليوم

إسرائيل

أفريقيا

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-13
Lebanon24
16:50 | 2026-05-13
Lebanon24
16:40 | 2026-05-13
Lebanon24
16:27 | 2026-05-13
Lebanon24
16:09 | 2026-05-13
Lebanon24
15:57 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24