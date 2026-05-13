20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
اتفاق على معاودة البحث في قانون العفو الاثنين وتوقعات بإقراره قبل عيد الأضحى
Lebanon 24
13-05-2026
|
22:21
تستأنف اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها الاثنين المقبل للبتّ بمصير قانون العفو العام.الا ان معلومات اخرى اشارت إلى عقد اجتماع نيابيّ يوم الإثنين المقبل في مكتب
نائب رئيس
مجلس النواب الياس
بو صعب
للعمل على إيجاد حلّ للنقاط الخلافيّة في قانون العفو قبل بتّ الدعوة إلى جلسة للجان النيابيّة المشتركة.
ولم يستبعد مصدر نيابي ل" اللواء" ان يكون الاتفاق حول قانون العفو بمثابة عيدية عيد الاضحى للبنانيين.
وبرز في هذا السياق الحراك الذي قام به نواب تكتل «الاعتدال»، الذين التقوا رئيسي الحكومة ومجلس النواب. وقد أعلن النائب أحمد الخير أنه تمت دعوة اللجان المشتركة إلى اجتماع يوم الاثنين للبتّ بمصير هذا القانون.
وتشير المعلومات إلى أنّ «الأمور قد تكون اقتربت من خواتيمها، في ظلّ وجود شبه إجماع على تمرير القانون، على أن تتبلور الصيغة النهائية يوم الاثنين، بعد التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع
القصر الجمهوري
في
بعبدا
يوم الأحد
الماضي».
وتحدث النائب بلال بدر بعد زيارته مفتي الجمهورية
الشيخ عبد
اللطيف دريان
في دار
الفتوى عن اقتراح القانون الذي تجاوز البحث فيه الجلسات التسع واستغرق نقاشه حتى الآن ثلاثة أسابيع مع اللجان المشتركة، وقال: "نبشر اللبنانيين أننا وصلنا إلى شبه توافق بين الكتل السياسية على مضمون هذا القانون بتوجيهات مفتي الجمهورية". وتابع: "وعدنا
الرئيس نبيه بري
والرئيس الياس بو صعب، وسنلتقي بداية الأسبوع المقبل لإقرار مسودة قانون العفو، وربما تكون جلسة لجان مشتركة الثلثاء لإقراره فيصبح جاهزاً لإرساله إلى الهيئة العامة وتكون عندها لحظة تصالحية بين شريحة معينة من المجتمع اللبناني وبين كل اللبنانيين لطيّ صفحة من صفحات العدالة".
