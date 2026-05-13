شكوك تسبق جولة التفاوض الثالثة وهذا ما يُريده حزب الله

وفي هذا السياق، "اسرائيل" العاجزة باقرار كبار قياداتها العسكريين عن الاجهاز على عسكريا، تذهب الى التفاوض تحت عنوان الاتفاق مع الدولة ، واستمرار القتال مع الحزب، وتريد التوصل الى اتفاق ترتيبات امنية، يشبه ما حصل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وما تحاول استكمال فصوله مع دمشق، اي انشاء ما يشبه "مكتب" تنسيق امني، تكون مهامه التعاون على تفكيك حزب الله عسكريا وامنيا، وهو امر لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقبل به، كونه وصفة جاهزة لحرب داخلية، وهو "فخ" اسرائيلي، سيفضي الى الاعلان لاحقا ان الدولة اللبنانية غير قادرة على الايفاء بوعودها، وكل شيء سيبقى معلقا حتى تجريد حزب الله من سلاحه. فما تريده "اسرائيل"صدام مباشر بين الجيش اللبناني والمقاومة، ودون ذلك لا تكون حققت اي من اهدافها.وهذه الاهداف، لا ترتبط حصرا بما تدعي انه امن المستوطنات، وانما المصلحة الذاتية لرئيس حكومة الاحتلال، المقبل على معركة سياسية داخلية تهدد مستقبله السياسي، وتجعله غير قادر على تقديم اي تنازلات.ولا تبدو الصورة مشرقة لدى الجانب ، فترامب الموجود في بكين بحثا عن مخرج "مشرف" من الحرب، يعرف جيدا انه من الصعب جدا فصل ملف عن الملف الإيراني ، وهذا ينعكس انعداما للثقة في "اسرائيل" ازاء نواياه.النقاش حول التفاوض المباشر من عدمه لم يعد ذات جدوى، وكل طرف حسم خياراته، الاكثر اهمية راهنا تبقى النتائج، وكذلك الاجابة عن سؤال جوهري يتعلق بماهية موقف المفاوض اللبناني، اذا رفضت واشنطن الضغط على "اسرائيل" لوقف النار؟ والاصرار على ابقاء الضغط الميداني لفرض التنازلات؟ اي ربط وقف النار "بنزع" سلاح حزبوكتب ابراهيم حيدر في" النهار": كل الجهود يجب أن تنصب اليوم لوقف الحرب ، للتمكن من مواجهة الاحتلال وإخراجه، لكن السؤال يبقى عن الأساليب التي تسمح باستعادة السيادة، بعدما فرّطنا بالتحرير عام 2000.السلاح أخرج فعلاً من مقاومة منذ حرب 2024، وإذا كان دوره اليوم منع إسرائيل من التوغل، فإن صاحبه يخفق في استنساخ تجربة المقاومة التي أخرجت إسرائيل ثم أعادتها بفعل رهانات على توازن الردع. وها هو الاحتلال يزيد من انقسام اللبنانيين حول الخيارات، وإن كانت الدولة ذهبت إلى المفاوضات المباشرة، إلا أنها حددت ثوابت لا تخرج عنها."حزب الله" يرفض منح الدولة عناصر قوته أو أوراق "المقاومة" التي يأتي قرارها من إيران، فكيف يمكن مواجهة الاحتلال بقرار خارجي، وماذا تنفع عندها استراتيجية الأمن الوطني التي يقررها "حزب الله" بديلاً عن الدولة. فإذا كان إيقاف العدوان هو الهدف، لا بد من إتاحة المجال للدولة لتكون قادرة على التحرك ودعمها بلا قيود ولا حدود، أما إذا كان الهدف من القتال هو لتعطيل أهداف الاحتلال، أي منعه من على الحزب، فإن البلد ينهار تحت التدمير والنزوح وحتى الإبادة، أو إذا كان الهدف منع العودة إلى ما قبل 2 آذار، فذلك أقصر الطرق لاستمرار الحرب والمزيد من التدمير وخسارة الأرض التي باتت محتلة في جنوب اللبناني وعلى تخوم شماله. لبنان اليوم في مأزق، بفعل رهانات "حزب الله" وعجز الدولة، أن المفاوضات اليوم لن توقف الحرب، كما أن إيران ليست مستعجلة ولا تريد فصل جبهة لبنان عنها. يخطئ "حزب الله" في معركته ضد الدولة، وحين تذهب الدولة إلى المفاوضات، فإن الحزب يدفعها بشكل أو بآخر إلى هذا الخيار.وكتب ميشال نصر في" الديار": لا يختلف اثنان على أن المفاجأة التي فجّرها حزب الله، بقدرته على الصمود منذ الثاني من آذار حتى اليوم، قد ساهمت في تغيير الكثير من المعادلات، وتعديل موازين، ما انعكس على خطاب الحزب، حيث يحاول تثبيت نفسه كجزء من معادلة الدولة، رافضا التخلي عن سلاحه أو فصله عن التوازن الإقليمي الذي تقوده إيران.مصادر سياسية متابعة أشارت إلى أن حزب الله يركز حاليا على معادلة الصمود، بعد ١٥ شهرا من الاستنزاف المتواصل لبيئته. وتابعت المصادر بأن المتابع لخطاب الحزب منذ الثاني من آذار الى اليوم، يلاحظ بوضوح انتقال الحزب من إدارة المعركة العسكرية، إلى موقع القادر على صياغة شروط التسوية. المصادر التي كشفت أن الحزب الذي يدرك تزايد الضغوط الدولية والعربية، لوضع سلاحه على طاولة النقاش الداخلي اللبناني، يسعى إلى إعادة تقديم نفسه كقوة دفاعية لا هجومية، وأن سلاحه مرتبط بحماية لبنان، لا بإدارة مشروع إقليمي فقط، وفقا للأهداف التي حددها الشيخ نعيم قاسم بوضوح في رسالته الاخيرة.وكتب رفيق خوري في" نداء الوطن": اليوم يبدأ لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية وسط دعم شعبي وعربي ودولي، ورفض من "حزب الله"وإيران. أميركا في مفاوضات مع إيران التي واجهت حرباً أميركية-إسرائيلية مدمرة. صارت في محور آخر بعد سقوط نظام الأسد. "الحزب" تعرض لضربة قاسية في حرب إسرائيل على حربه لإسناد غزة، ثم على حربه لإسناد إیران، لكنه مستمر في القتال من أجل طهران ومشروع الجمهورية الإسلامية مهما يحصل للجنوب.إسرائيل التي احتلت أجزاء من الجنوب وأقامت "منطقة عازلة" واستمرت في عمليات التدمير والتهجير والقتل، تريد ثمناً كبيراً للإنسحاب من الجنوب، وقبل ذلك لوقف النار، بدایته سحب سلاح "الحزب" ونهايته أبعد مما تستعد لعرضه في المفاوضات، وهو إنهاء حال العداء. وطهران مصرة ومعها "الحزب" على ربط لبنان بإيران، في حربها مع أميركا وإسرائيل ومفاوضاتها مع واشنطن. وكل ذلك ضمن مشروع الرئيس دونالد ترامب لسلام في ، هو شرق أوسط جديد أميركي لإسرائيل دور فيه وللعرب موقع مهم فيه، وهو مضاد للمشروع الإقليمي الإيراني. والأفضل بالنسبة إلى الجميع هو انتظار التطورات في إيران بعد الحرب، أيا تكون الصفقة، و "حرب ما بعد الحرب أشد صعوبة من الحرب".