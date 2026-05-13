العدو يسيطر على 68 موقعاً ويهدد أكثر من 100 بلدة

بيد أن معظم بلدات الحافة الأمامية كانت تخضع للسيطرة ، سواء بالتوغلات شبه اليومية أو بمنع الأهالي من العودة إليها واستهداف أي تحرك فيها. وبعد توسيع العدوان باتت بلدات الحافة الأمامية ومعها بلدات النسق الثاني بالكامل. الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي للبلدات الجنوبية شملت على سبيل الذكر لا الحصر كل بلدات قضاء بنت غير المحتلة عسكرياً. التهديد الإسرائيلي شمل أيضاً الغالبية العظمى من بلدات قضاء صور باستثناء مدينة صور. الأمر تكرر في قضاء حيث باتت بلدات ضمن التهديد الإسرائيلي باستثناء مدينة النبطية. أما في قضاء فإن الإنذارات شملت أكثر من 90 في المئة من البلدات ووصلت إلى بعض قرى حاصبيا والبقاع .واللافت أن هناك بلدات غير محتلة عسكرياً ولكن يمنع التوجه إليها، إضافة إلى منع الفرق الإسعافية من القيام بواجبها الإنساني لإنقاذ المصابين في كل بلدات جنوب النهر.