بالارقام: تراجع في المساعدات عن حرب 2024

أظهر إحصاء اجرته ادارة معنية ان حجم المساعدات الدولية نتيجة الحرب الراهنة على ، تراجعت بنسبة كبيرة عن المساعدات التي تلقاها لبنان في الحرب العام 2024 .وفي الأرقام تبين أن لبنان تلقى في حرب 2024 مساعدات عاجلة بقيمة 700 مليون دولار نقل معظمها أسطول جوي تألف من 111 رحلة جوية ، في حين تلقى لبنان حتى منتصف 12 ايار ما قيمته 250 مليون دولار من المساعدات نقل معظمها في 20 رحلة جوية فقط .وعزت مصادر وزارية هذا التراجع بين العامي 2026 و 2024 إلى عدم حماسة الدول المؤثرة لارسال مساعدات ، فضلا عن أن التي كانت مصدرا مهما لارسال المساعدات ، تعاني هي ايضا من تداعيات الحرب الاميركية الاسرائيلية على .