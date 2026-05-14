"ما بعد اليونيفيل"... دولة عربية تقترح

أبدت دولة عربية كبرى استعدادها للمشاركة مع دول اخرى سبقت ان ابلغت رغبتها في ابقاء قوات لها في بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".واشارت إلى ان الصيغة التي ستعتمد للقوات التي ستخلف"اليونيفيل" يجب ان تحظى بدعم الاميركية كي تتمكن هذه القوات من القيام بمسؤولياتها في منطقة الجنوب .