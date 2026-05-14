نواب على "كوكب آخر"

لفت مصدر حزبي إلى أن هناك عدداً كبيراً جداً من النواب، وغالبيتهم من المستقلين أو التقليديين، من مختلف الطوائف والمناطق، وكأنهم يعيشون في بلد آخر، أو بالأحرى على كوكب آخر، لناحية ما يحصل في ، ولا سيما في الملفين الأمني والسياسي.وأشار المصدر إلى أنه لا موقف واضحا لهؤلاء، لا سلباً ولا إيجاباً، سواء من مسألة حصرية السلاح، أو من ملف التفاوض المباشر، ولا حتى في الأساسية داخل مجلس النواب، كقانون العفو وغيره من الملفات.أضاف أن يوميات هؤلاء النواب تقتصر على طلب الخدمات من الإدارات والوزارات، وتقديم واجب العزاء والتهنئة، وصولاً إلى المشاركة في ندوات وصفها المصدر بالسخيفة، والتي لا منفعة منها في ظل ما يعيشه لبنان اليوم.وختم المصدر بالقول إنهم يقومون بكل هذه الأمور هرباً من اتخاذ المواقف المطلوب".