أطفال لبنان تحت "ضغوط نفسية" صعبة.. تقرير يكشف بالأرقام الوضع المأسوي

وأفادت المنظمة أن "الأيام السبعة الماضية شهدت مقتل أو إصابة 59 طفلا على الأقل، بينهم طفلان قتلا مع والدتهما اليوم في غارة على سيارتهما"، مشيرة إلى أن " سجلت 23 قتيلا و93 جريحا منذ الهدنة، ليصل الإجمالي منذ 2 آذار إلى 200 قتيل و806 جرحى، أي نحو 14 طفلا يوميا".وقال لليونيسف في وشمال أدوارد بيجبيدير: "إن الأطفال يُقتلون ويصابون في وقت كان يفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم"، محذرا من "ضغوط نفسية لـ770 ألف طفل تشمل القلق والكوابيس، مع تدهور حاد في الصحة النفسية بنسبة 72% للقلق و62% للاكتئاب".ودعت اليونيسف إلى "استثمار عاجل في الدعم النفسي والالتزام بالقانون الدولي الإنساني لضمان الهدنة"، مؤكدة توسيع خدماتها رغم تجاوز الاحتياجات للموارد المتاحة.