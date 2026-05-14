|
لبنان

جعجع: "حزب الله" يتجاهل سلطة الدولة منذ 40 عاماً وعرقلة مسارها غير مقبولة

Lebanon 24
14-05-2026 | 02:18
جعجع: حزب الله يتجاهل سلطة الدولة منذ 40 عاماً وعرقلة مسارها غير مقبولة
اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ من حق الشيخ نعيم قاسم التعبير عن موقفه، لكنه شدد على أنه "ليس من حقه عرقلة مسار الدولة"، متهماً "حزب الله" بتجاهل وجود سلطة شرعية ناتجة عن إرادة شعبية منذ نحو 40 عاماً.
وفي مقابلة عبر قناة الـ "MTV"، ردّ جعجع على كلام قاسم حول "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن إسرائيل انسحبت عام 2000 والحزب هو من أعادها، داعياً إياه للتوقف عن "غش جماعته".

وفيما يخص المفاوضات، أوضح جعجع أن الرئيس نبيه بري هو رئيس لمجلس النواب وليس للسلطة التنفيذية المنوط بها التفاوض، مشيراً إلى أن ورقة قوة لبنان تكمن في "الشرعية"، خاصة وأن الحزب بات "غير شرعي" بعد قرارات الحكومة في اب 2025.
 
واتهم "الدولة العميقة" بعرقلة قرارات السلطة بحجة الخوف من الفتنة، مؤكداً أن الدولة تملك الوسائل للتنفيذ دون حروب داخلية.

وحول المسار التفاوضي، رأى جعجع أن "المحتوى" يؤمنه الرئيس جوزاف عون، لكن موازين القوى ليست لصالح لبنان بسبب "زجّ حزب الله له في معركة تفوق قدرته".
 
وعن احتمال اجتماع عون بنتنياهو، اعتبر أن القرار يعود لرئيس الجمهورية لإنجاح المفاوضات وتحقيق السلام المفقود منذ عقود. وختم متناولاً ملف "العفو العام"، مؤكداً أنه مع المحاسبة بالمبدأ، لكنه لن يعارض العفو نظراً للظلم الذي شاب الأحكام القضائية إبان عهد "الوصاية السورية".
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
مراهق أنهى حياة زوجين متزوجين منذ ما يقرب 40 عامًا
مرقص: اعتداءات إسرائيل على الصحافيين "غير مقبولة"
