جعجع: "حزب الله" يتجاهل سلطة الدولة منذ 40 عاماً وعرقلة مسارها غير مقبولة

اعتبر " " سمير جعجع أنّ من حق الشيخ نعيم قاسم التعبير عن موقفه، لكنه شدد على أنه "ليس من حقه عرقلة مسار الدولة"، متهماً " " بتجاهل وجود سلطة شرعية ناتجة عن إرادة شعبية منذ نحو 40 عاماً.

وفي مقابلة عبر قناة الـ "MTV"، ردّ جعجع على كلام قاسم حول " الكبرى"، مؤكداً أن إسرائيل انسحبت عام 2000 والحزب هو من أعادها، داعياً إياه للتوقف عن "غش جماعته".



وفيما يخص المفاوضات، أوضح جعجع أن هو رئيس لمجلس النواب وليس للسلطة التنفيذية المنوط بها التفاوض، مشيراً إلى أن ورقة قوة تكمن في "الشرعية"، خاصة وأن الحزب بات "غير شرعي" بعد قرارات الحكومة في اب 2025.

واتهم "الدولة العميقة" بعرقلة قرارات السلطة بحجة الخوف من الفتنة، مؤكداً أن الدولة تملك الوسائل للتنفيذ دون حروب داخلية.



وحول المسار التفاوضي، رأى جعجع أن "المحتوى" يؤمنه الرئيس جوزاف عون، لكن موازين القوى ليست لصالح لبنان بسبب "زجّ حزب الله له في معركة تفوق قدرته".

وعن احتمال اجتماع عون بنتنياهو، اعتبر أن القرار يعود لرئيس الجمهورية لإنجاح المفاوضات وتحقيق السلام المفقود منذ عقود. وختم متناولاً ملف "العفو العام"، مؤكداً أنه مع المحاسبة بالمبدأ، لكنه لن يعارض العفو نظراً للظلم الذي شاب الأحكام القضائية إبان عهد "الوصاية ".