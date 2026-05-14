تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جعجع: "حزب الله" يتجاهل سلطة الدولة منذ 40 عاماً وعرقلة مسارها غير مقبولة
Lebanon 24
14-05-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" سمير جعجع أنّ من حق الشيخ نعيم قاسم التعبير عن موقفه، لكنه شدد على أنه "ليس من حقه عرقلة مسار الدولة"، متهماً "
حزب الله
" بتجاهل وجود سلطة شرعية ناتجة عن إرادة شعبية منذ نحو 40 عاماً.
Advertisement
وفي مقابلة عبر قناة الـ "MTV"، ردّ جعجع على كلام قاسم حول "
إسرائيل
الكبرى"، مؤكداً أن إسرائيل انسحبت عام 2000 والحزب هو من أعادها، داعياً إياه للتوقف عن "غش جماعته".
وفيما يخص المفاوضات، أوضح جعجع أن
الرئيس نبيه بري
هو رئيس لمجلس النواب وليس للسلطة التنفيذية المنوط بها التفاوض، مشيراً إلى أن ورقة قوة
لبنان
تكمن في "الشرعية"، خاصة وأن الحزب بات "غير شرعي" بعد قرارات الحكومة في اب 2025.
واتهم "الدولة العميقة" بعرقلة قرارات السلطة بحجة الخوف من الفتنة، مؤكداً أن الدولة تملك الوسائل للتنفيذ دون حروب داخلية.
وحول المسار التفاوضي، رأى جعجع أن "المحتوى" يؤمنه الرئيس جوزاف عون، لكن موازين القوى ليست لصالح لبنان بسبب "زجّ حزب الله له في معركة تفوق قدرته".
وعن احتمال اجتماع عون بنتنياهو، اعتبر أن القرار يعود لرئيس الجمهورية لإنجاح المفاوضات وتحقيق السلام المفقود منذ عقود. وختم متناولاً ملف "العفو العام"، مؤكداً أنه مع المحاسبة بالمبدأ، لكنه لن يعارض العفو نظراً للظلم الذي شاب الأحكام القضائية إبان عهد "الوصاية
السورية
".
مواضيع ذات صلة
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
Lebanon 24
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
14/05/2026 12:12:59
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
Lebanon 24
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
14/05/2026 12:12:59
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراهق أنهى حياة زوجين متزوجين منذ ما يقرب 40 عامًا
Lebanon 24
مراهق أنهى حياة زوجين متزوجين منذ ما يقرب 40 عامًا
14/05/2026 12:12:59
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: اعتداءات إسرائيل على الصحافيين "غير مقبولة"
Lebanon 24
مرقص: اعتداءات إسرائيل على الصحافيين "غير مقبولة"
14/05/2026 12:12:59
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
الرئيس نبيه بري
اللبنانية
نبيه بري
حزب الله
الجمهوري
رئيس حزب
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الجنوب إلى البقاع.. غارات إسرائيلية قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات (صور)
Lebanon 24
من الجنوب إلى البقاع.. غارات إسرائيلية قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات (صور)
04:33 | 2026-05-14
14/05/2026 04:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" أطلق مسيرة مفخخة... وإسرائيل تكشف من أصابت
Lebanon 24
"حزب الله" أطلق مسيرة مفخخة... وإسرائيل تكشف من أصابت
05:05 | 2026-05-14
14/05/2026 05:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أولويات لبنان واسرائيل امام "ضابط الأيقاع" الأميركي.. فكيف تحل التباينات؟
Lebanon 24
أولويات لبنان واسرائيل امام "ضابط الأيقاع" الأميركي.. فكيف تحل التباينات؟
05:00 | 2026-05-14
14/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبات جوية مرتقبة.. الأمطار تعود "موحلة" والرياح تلامس الـ60!
Lebanon 24
تقلبات جوية مرتقبة.. الأمطار تعود "موحلة" والرياح تلامس الـ60!
04:56 | 2026-05-14
14/05/2026 04:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديدات إسرائيلية بالإخلاء.. نزوح كثيف من بلدات البقاع الغربي
Lebanon 24
بعد تهديدات إسرائيلية بالإخلاء.. نزوح كثيف من بلدات البقاع الغربي
04:36 | 2026-05-14
14/05/2026 04:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
15:39 | 2026-05-13
13/05/2026 03:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
15:07 | 2026-05-13
13/05/2026 03:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
11:46 | 2026-05-13
13/05/2026 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابة لبنانية تدمّر 7 دبابات إسرائيلية".. حقائق تاريخية عن الجيش اللبناني
Lebanon 24
"دبابة لبنانية تدمّر 7 دبابات إسرائيلية".. حقائق تاريخية عن الجيش اللبناني
12:00 | 2026-05-13
13/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:33 | 2026-05-14
من الجنوب إلى البقاع.. غارات إسرائيلية قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات (صور)
05:05 | 2026-05-14
"حزب الله" أطلق مسيرة مفخخة... وإسرائيل تكشف من أصابت
05:00 | 2026-05-14
أولويات لبنان واسرائيل امام "ضابط الأيقاع" الأميركي.. فكيف تحل التباينات؟
04:56 | 2026-05-14
تقلبات جوية مرتقبة.. الأمطار تعود "موحلة" والرياح تلامس الـ60!
04:36 | 2026-05-14
بعد تهديدات إسرائيلية بالإخلاء.. نزوح كثيف من بلدات البقاع الغربي
04:27 | 2026-05-14
حسين الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "مأزق" فرضه الأميركيون
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
14/05/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24