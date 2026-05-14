بعد نفاد مؤنهم.. الصليب الأحمر والجيش ينقذون عالقين في ميفدون

تمكنت فرق الإسعاف في اللبناني، بمؤازرة من الجيش، من إتمام عملية إخلاء لعدد من العالقين في بلدة ميفدون، بعدما حاصرتهم الجوية والقصف المدفعي المتواصل.

وشملت العملية إجلاء عائلة وعمالاً من الجنسية البنغالية كانوا قد حوصروا في مساكنهم وفي معمل للحلويات، وسط ظروف قاسية ونفاد كامل للمواد التموينية.



وفي سياق المهمة ذاتها، سحبت الفرق جثة بنغالي قضى قبل أيام جراء غارة استهدفت مزرعة العميد المتقاعد في البلدة، حيث نُقل الناجون إلى مناطق آمنة، والجثة إلى أحد مستشفيات .