عمار: المفاوضات المباشرة مع العدو مسّ بكرامة لبنان وسيادته

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رفض " " القاطع للمفاوضات المباشرة التي تجريها مع العدو ، واصفاً إياها بأنها "تنازل مجاني واعتراف لا يليق بكرامة الوطن وسيادته".

وخلال احتفال تكريمي لشهداء في بئر حسن، شنّ عمار هجوماً لاذعاً على السلطة الحاكمة، متهماً إياها بإغراق اللبنانيين في "اليأس والشؤم" نتيجة ارتهانها للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أدى إلى "نقص في السيادة والوطنية".



ودعا عمار الأطراف التي تدّعي السيادة إلى التوقف عن المراهنة على الخارج، مشدداً على أن المقاومة هي "الأشرف في التاريخ" ولا تحتاج إلى صك براءة من أحد.

كما توجّه إلى الداخل اللبناني الذي لا يزال يراهن على كسر المقاومة بالقول إن رهاناتهم "ستخيب مجدداً" كما خابت في سنوات ، مؤكداً أن السلاح سيبقى الضمانة الوحيدة للدفاع عن الشعب اللبناني في وجه أي عدوان.