لبنان

عمار: المفاوضات المباشرة مع العدو مسّ بكرامة لبنان وسيادته

14-05-2026 | 02:33
عمار: المفاوضات المباشرة مع العدو مسّ بكرامة لبنان وسيادته
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار رفض "حزب الله" القاطع للمفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي، واصفاً إياها بأنها "تنازل مجاني واعتراف لا يليق بكرامة الوطن وسيادته".
وخلال احتفال تكريمي لشهداء المقاومة في بئر حسن، شنّ عمار هجوماً لاذعاً على السلطة الحاكمة، متهماً إياها بإغراق اللبنانيين في "اليأس والشؤم" نتيجة ارتهانها للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أدى إلى "نقص في السيادة والوطنية".

ودعا عمار الأطراف التي تدّعي السيادة إلى التوقف عن المراهنة على الخارج، مشدداً على أن المقاومة هي "الأشرف في التاريخ" ولا تحتاج إلى صك براءة من أحد.
 
كما توجّه إلى الداخل اللبناني الذي لا يزال يراهن على كسر المقاومة بالقول إن رهاناتهم "ستخيب مجدداً" كما خابت في سنوات الاحتلال، مؤكداً أن السلاح سيبقى الضمانة الوحيدة للدفاع عن الشعب اللبناني في وجه أي عدوان.
