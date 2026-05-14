لبنان

أولويات لبنان واسرائيل امام "ضابط الأيقاع" الأميركي.. فكيف تحل التباينات؟

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
14-05-2026 | 05:00
أولويات لبنان واسرائيل امام ضابط الأيقاع الأميركي.. فكيف تحل التباينات؟
لن ترسم ملامح مرحلة ما بعد التفاوض المباشر مع اسرائيل سريعا، لا بل قد تطول هذه الفترة بما تشهدها من شد حبال ومحادثات فاشلة او ناجحة بين الجانبين اللبناني والأسرائيلي.

انها مهمة صعبة في تحديد ما قد يحصل لاسيما ان الطريق لا يزال في بدايته، واي نقاش متباين قد ينسف ما يرغب به لبنان الرسمي بشأن انقاذ البلد، فلبنان يريد وقف الحرب واسرائيل تريد نزع سلاح حزب الله واي خطر يهددها من دون إغفال سياسة التوسع في الإحتلال. ومن هنا المقاربتان مختلفتان والمباحثات ستستغرق وقتا وحزب الله لم يقبل ان تنزع إسرائيل سلاحه على الإطلاق. فماذا سيجري اذا ؟ هل ان المفاوضات تضييع للوقت؟
وكأن الواقع يشير الى ان هناك دورانا في حلقة مفرغة. هذا ما تتوقعه مصادر عليمة لـ " لبنان ٢٤"، حتى ان موضوع إنهاء الحرب والذي يعد مطلبا اساسيا للبنان قبل الخوض في التفاوض وتفاصيله لن يلقى الآذان الصاغية لدى الجانب الاسرائيلي الذي ابلغ الوسطاء الأميركيين ان هناك ما بقبل به وهناك ما هو خارج اطار البحث الكلي، ولذلك فأن الولايات المتحدة الأميركية ستسعى الى جوجلة افكار، وهناك من بدأ يتحدث عن لجنة مشتركة بين لبنان واسرائيل، في حين ان هذا الطرح ليس واضحا، فالداخل لا يزال يغلي والمناخ لم يصبح مؤاتيا لأي مقترح لاسيما ان التفاوض بشكله الراهن مرفوض.

وترى هذه المصادر ان الخشية من ردات فعل محلية عند بروز اي توجه بتأليف هذه اللجنة قائمة، مع العلم انها غير نهائية وهناك يقظة تامة من قبل الجانب اللبناني كي لا يقع في المحظور او يوافق على مطالب معينة. وفي المقابل هناك من يقول انه لا يمكن رسم مسار التفاوض منذ الأن، لكن من المؤكد ان هناك ضوابط أميركية ستتحكم بهذا الموضوع بهدف انجاح المهمة، معلنة ان أية مبادرة ضمن عنوان " حسن النية" لن تظهر في الوقت الراهن، فمشوار التفاوض طويل وما قد يخرج عن اجتماعي الخميس والجمعة من شأنه ان يعكس صورة محددة عن الملف برمته، انما هل يقف اطلاق النار بشكل دائم وكامل؟
هنا توضح المصادر ان هذا مرتبط بالنية الإسرائيلية والضغط الأميركي وما اذا كان سيصار الى تنفيذ المطلب اللبناني قبل التفاصيل الأساسية، لأن اسرائيل تفاوض تحت النار وهي مستعدة لذلك.

يبدو واضحا ان إشكالية رئيسية قد تبرز في سياق التباين الحاصل حول إمكانية العمل على حل مجموعة نقاط، فكيف ستكون عليه المبادرة؟ وكيف ستكون الشروط ؟ كل شي مرهون بأوانه.
 
المصدر: خاص لبنان24
