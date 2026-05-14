هاشم: الموقف اللبناني موحد حول وقف إطلاق النار الفوري

أكد النائب هاشم أن الموقف اللبناني بات واضحاً وشبه موحد تجاه المفاوضات مع الجانب ، مشدداً على أن الأولوية القصوى للوفد اللبناني هي التوصل إلى "وقف إطلاق نار فوري وشامل".

وأوضح هاشم، في حديث لإذاعة "صوت كل "، أن أي محاولة إسرائيلية لتجاوز هذا المطلب تعني الرغبة في جر لبنان إلى مفاوضات "تحت النار والضغط"، وهو أمر مرفوض قطعاً، مؤكداً أن الوفد اللبناني مفوض بحماية مصالح البلاد في ظل التصعيد الراهن.



وعن الدور الأميركي، أشار هاشم إلى أن نجاح أي تفاهم مرهون بمدى جدية في ممارسة ضغوط حقيقية وتوفير ضمانات للاتفاق، وإلا فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها.

كما توقف عند كلام ، معتبراً أن استقرار لبنان والمنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفاهمات الإقليمية، لا سيما "التفاهم السعودي– " الذي وصفه بالضرورة الملحة لتحقيق الاستقرار المستدام.