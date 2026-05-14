حرب "الوديان".. هل تنجح تكتيكات الاستجرار بعرقلة إسرائيل؟

توقفت مصادر مراقبة لـ" " عند طبيعة المواجهات الجارية في القطاع الأوسط من الجنوب ، وتحديداً في المثلث الرابط بين بلدات ، أرنون، وزوطر الشرقية والغربية.

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنَّ "الفرقة 36" في الجيش تعتمد تكتيكاً يقوم على محاولة "قضم" التلال الحاكمة المطلة على مجرى من دون التوغل العميق حتى اللحظة، وذلك بهدف كشف طرق الإمداد وتأمين حماية للمشاة في الوديان العميقة.

وبحسب المصادر، فإنَّ المنطقة الواقعة بين ضفتي " " و" " تمتاز بكثافة حرجية وعرة، مما جعلها ساحة لاختبار "تكتيكات الاستجرار"؛ حيث يسعى كل طرف لاستدراج الآخر إلى "بقع قتل" معدة مسبقاً، وسط صعوبات تواجهها المسيرات في رصد الأهداف بدقة نتيجة التمويه الطبيعي الكثيف.