بـهبة قطرية.. مطار بيروت يعزز قدراته وسفير الدوحة يشيد بالعاملين

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عن افتتاح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة في مطار ، مؤكداً أن " لن يتوقف عن العمل رغم كل الظروف". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة المغادرين بمناسبة تسلم هبة قطرية للمطار، بحضور سفير قطر الشيخ بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في السفارة كيث هانيغان.ووجه رسامني الشكر لدولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب في ظل الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن "لائحة المتطلبات طويلة" لدعم المرافق الحيوية. ، أثنى السفير على جهود العاملين في المطار، مؤكداً استمرار التعاون لدعم هذا المرفق الأساسي.