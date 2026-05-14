من الجنوب إلى البقاع.. غارات إسرائيلية قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات (صور)

كما استهدفت غارات بلدة لبايا.

وفجرا، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي، تلال مجدل زون.وعند الثانية من بعد منتصف الليل، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة في ، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف لبلدات المنصوري، الحنية والقليلة.كما تعرض ليلا، مجرى تحت قلعة لقصف مدفعي إسرائيلي.وكان الطيران الحربي استهدف ليلا، أحياء سكنية في بلدة زبقين في قضاء صور، ما أدى الى سقوط 9 جرحى، بينهم 4 سيدات، نقلوا الى مستشفيات صور. كما أدت غارة على عيتيت الى سقوط عدد من الجرحى.