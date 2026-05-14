تقلبات جوية مرتقبة.. الأمطار تعود "موحلة" والرياح تلامس الـ60!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، على أن يتحول الطقس إلى متقلب اعتباراً من مساء اليوم الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة حتى ظهر السبت.تفاصيل الطقس للأيام المقبلة:الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في الحرارة، لتعود وتنخفض تدريجياً بعد الظهر. تنشط الرياح لتصل إلى 60 كم/س شمالاً، وتصبح الأجواء مهيأة ليلاً لأمطار خفيفة موحلة في المناطق الشمالية والجبلية.الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة (تحت المعدل)، ويتكون الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر ورياح ناشطة.السبت: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي طفيف في الحرارة ساحلاً، واحتمال رذاذ متفرق صباحاً، ليعود الطقس للاستقرار تدريجياً خلال النهار.الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الموسمية.