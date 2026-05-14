هيئة المفقودين تعلن انطلاق عملها الميداني وتطلب معلومات عن المقابر الجماعية

هيئة المفقودين تعلن انطلاق عملها الميداني وتطلب معلومات عن المقابر الجماعية
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا عن جهوزيتها الكاملة، مؤسسيًا وتشغيليًا، للقيام بمهامها القانونية وفق القانون 105/2018، وذلك بعد أقل من عام على تسلم مهامها أواخر عام 2025.
وأكدت الهيئة مباشرتها خطوات عملية في ملف المقابر الجماعية عبر استدعاءات وجهتها للنيابات العامة لطلب المعلومات، توازيًا مع إعداد مشروع لإنشاء "مركز وطني للطب الشرعي" ليكون ركيزة أساسية لتحديد هوية الرفات.

وأوضح رئيس الهيئة، جوزف سماحة، أن الهدف الأساسي هو تقديم أجوبة ومعلومات فعلية للعائلات التي انتظرت عقودًا. وفي إطار تعزيز الإطار القانوني، أطلقت الهيئة مسارًا لمناصرة مصادقة لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ووجهت كتابًا بهذا الخصوص إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.

أبرز إنجازات الهيئة منذ تشرين اول 2025:
المقر والبيانات: الانتقال إلى مقر جديد في السوديكو وتجهيز وحدة بيانات متخصصة تعتمد نظام (iDMS) المتطور.

التخطيط والحوكمة: وضع استراتيجية عمل خمسية وإقرار إطار لحوكمة البيانات وفق المعايير الدولية.

جبر الضرر: تقديم اقتراح مرسوم لوزير العدل يتعلق بتدابير جبر الضرر لعائلات المفقودين.

التعاون الإقليمي: بدء التواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتوقيع اتفاقية تبادل معلومات.

الشراكات الدولية: تنفيذ هذه الخطوات بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السفارة السويسرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
