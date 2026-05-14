بالصور.. ضبط حوالي مليونَي حبة كبتاغون في البقاع الشمالي

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على الأراضي ، لا سيّما ملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات.بتاريخ 24-4-2026، توافرت معلومات حول وجود كمّية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبّأة داخل مركبة في محلّة .على الفور، نفّذت قوّة من المخدّرات المركزي، بمؤازرة دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في ، عمليّة دهم وإطباق على المركبة المذكورة.وبتفتيشها، ضُبط داخلها 17 برميلاً كبيرًا تحتوي على 329 كلغ من حبوب الكبتاغون، أي ما يعادل نحو 1,810,000 حبّة.وفي وقتٍ سابق، توافرت معلومات لدى المكتب المذكور عن وجود كمّية من حبوب الكبتاغون ومواد تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى آلة لتصنيع الكبتاغون، مخبّأة داخل مغارة في إحدى المناطق الوعرة في .بناءً عليه، داهمت قوّة من المكتب المذكور، بمؤازرة قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، المكان المحدّد، حيث تمّ ضبط:-١٥ كلغ من حبوب الكبتاغون (نحو 85 ألف حبّة)-٧٠٠ كلغ من مادّة الفورماميد السائل المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاغون-آلة عجن تُستخدم في عملية التصنيعأُجريت المقتضيات القانونية اللازمة بإشراف المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين.