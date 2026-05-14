سوبرة يشكر السفير السعودي وليد بخاري بمناسبة مغادرته لبنان

أشاد إدارة اتحاد مجالس رجال الأعمال الخليجية هادي سوبرة، بجهود سفير لدى الدكتور وليد بخاري، وذلك بمناسبة مغادرته منصبه. ووجه سوبرة في بيان له الشكر والتقدير للبخاري على "الجهود الجبارة" التي بذلها خلال فترة توليه مهامه للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، وصون وحدة اللبنانيين في مواجهة التحديات.وأثنى سوبرة على الحضور الإنساني والثقافي الراقي للسفير بخاري، منوهاً بتقديره العميق للإرث الثقافي اللبناني وإسهاماته العربية. وختم البيان بتوجيه الشكر للمملكة وللسفير بخاري، مع تمنيات دوام الاستقرار والازدهار للمملكة والتوفيق للبخاري في مهامه المستقبلية.