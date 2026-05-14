الرئيس القبرصي يستقبل وفداً من موارنة لبنان وقبرص ويؤكد دعم سيادة لبنان

وأكد خريستودوليدس خلال اللقاء متانة العلاقات التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أنها تعززت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس جوزاف استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بنيقوسيا وفداً من موارنة وقبرص، برئاسة النائب ياناكيس موسى وعضوية شهوان ومارون شراباتي. وقدّم الوفد للرئيس القبرصي درعاً تذكارية من خشب الأرز تعبيراً عن الروابط الأخوية بين الجانبين.وأكد خريستودوليدس خلال اللقاء متانة العلاقات التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أنها تعززت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس جوزاف

وجدد الرئيس القبرصي استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام دائم ينهي معاناة لبنان، كما وعد بالعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية للبنانيين، مشيداً بالدور الفعّال للطائفة في النسيج القبرصي. ، شكر الوفد اللبناني للرئيس القبرصي دعمه المستمر للمستثمرين والوقوف إلى جانب لبنان في أزماته.