فوز فريق الجامعة اللبنانية الأميركية بمسابقة المحاسبة الوطنية 2026

أطلقت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح – الكسليك، برعاية نقابة خبراء المحاسبة المجازين في ، النسخة الأولى من "المسابقة الوطنية في المحاسبة 2026" (NAC 2026).

تهدف إلى صقل المهارات التحليلية للطلاب وربط المناهج الأكاديمية بالواقع المهني، بمشاركة فرق طلابية من مختلف الجامعات .



ضمت لجنة التحكيم نخبة من مديري كبرى شركات التدقيق العالمية مثل (PwC) و(KPMG)، برئاسة النقيب عبود الذي استعرض تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المهنة. واختُتمت الفعالية بفوز فريق الأميركية (LAU) بالمرتبة الأولى، حيث حصل الفائزون على فرص تدريب مهني في الشركات الراعية، تأكيداً على دور المسابقة في فتح العمل أمام الخريجين الجدد.