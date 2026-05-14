رجي: الأولوية في واشنطن لوقف الدمار وانسحاب إسرائيل وليست لاتفاق سلام

أكد والمغتربين يوسف رجي على المكانة الاستراتيجية التي تشغلها إيطاليا والكرسي الرسولي في السياسة الخارجية ، مشيداً بالدعم الإنساني والسياسي الذي تقدمه روما للبنان في ظل نزوح نحو مليون شخص، إضافة إلى دورها الفاعل في قوات "اليونيفيل" وبرامج تدريب .وفي حوار مع صحيفة "Corriere Della Serra" الإيطالية بالتزامن مع انطلاق مفاوضات ، أوضح رجي أن بوصلة التحرك اللبناني حالياً هي "وقف العدوان وحماية المدنيين" لا توقيع اتفاقات سلام، مشدداً على استحالة التفاوض تحت وطأة القتل وتدمير القرى.