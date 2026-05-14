بعد تداول أسماء ضباط.. المديرية العامة للأمن العام ترد في بيان

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي:

تتداول بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي أسماء بعض الضباط التابعين للمديرية العامة للأمن العام باتهامات دون أي دليل.

إن هذه الأفعال تقع ضمن إطار جرائم القدح والذم والإفتراء التي ينص عليها اللبناني وتحتفظ العام بحقها في الإدعاء على كل من يمس بسمعتها وسمعة ضباطها وعناصرها.

لذلك وانطلاقاً من المعايير المهنية ومبادئ الشفافية، تطلب للأمن العام توخي الدقة في مقاربة أي أو معلومات تتناولها أو أياً من العاملين فيها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.

كما وأنها تبدي استعدادها لتقديم أي إيضاحات أو تلقي أي معلومات ملموسة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها وآلية تقديم الشكاوى سواء عبر أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني.

تهيب المديرية العامة للأمن العام بالمواطنين وكافة والتواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم المس بالأجهزة الأمنية دون دليل قاطع، لاسيما إزاء وجود سلطة قضائية مستقلة تجعل من متميزاً في إحقاق الحق والسهر على حقوق مواطنيه كافة دون أي تمييز.

إن بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون في لبنان وعلى رأسها تشكل ضمانة في الحفاظ على أمن البلد وحقوق أبنائه، وإن كسر هيبتها لا يخدم إلا الجهات التي تتربص بالبلاد لضرب الاستقرار فيه.